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В Москве будут регулярно повышать пособия и выплаты, заявил Собянин
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РИА Новости

В Москве будут регулярно повышать пособия и выплаты, заявил Собянин

13:26 18.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек- РИА Новости. Власти Москвы будут регулярно повышать социальные пособия и выплаты для пожилых людей, городская среда будет становиться более дружественной для инвалидов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду в Мосгордуме во время своего выступления с отчетом о деятельности правительства.
Мэр отметил, что в 2020 году будут проиндексированы десятки видов пособий и социальных выплат старшему поколению и семьям с детьми. Он сообщил, что будет введена новая категория людей, которые будут получать выплаты, - "дети войны".
"Повышение социальных пособий и доплат к пенсии планируем регулярно проводить и в последующие годы, так что городская среда будет становиться более дружественной и для инвалидов, и для пожилых людей", - сказал Собянин.
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