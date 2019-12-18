В США в самолет не пустили пассажира с опоссумом

Житель Калифорнии Джеральд Татенхан намеревался отметить День Благодарения в Остине (штат Техас) вместе с матерью. В путешествие он отправился вместе с питомцем – опоссумом Затарой.

Пассажир заранее изучил правила перевозки животных и даже уточнил их в департаменте транспорта. Ни чиновники, ни авиакомпания не возразили против перелета зверька.

По дороге в Остин у авиаперевозчика не возникло вопросов ни к пассажиру, ни к его питомцу, а на обратном пути начались проблемы. Один из членов экипажа сказал Джеральду, что он не может лететь с питомцем.