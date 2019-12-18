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Туризм
2019-12-18T23:25+0300
https://ria.ru/20191218/1562528972.html
В США в самолет не пустили пассажира с опоссумом
https://cdn23.img.ria.ru/images/151570/79/1515707943_0:100:1920:1180_1036x0_80_0_0_0ca47379bf4d43539bd607dc3acb3173.jpg
РИА Новости

В США в самолет не пустили пассажира с опоссумом

23:25 18.12.2019
186
CC0 / videorevive / Опоссум
Опоссум
CC0 / videorevive /
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В США в самолет не пустили пассажира с домашним опоссумом, сообщает Travel & Leisure.
Житель Калифорнии Джеральд Татенхан намеревался отметить День Благодарения в Остине (штат Техас) вместе с матерью. В путешествие он отправился вместе с питомцем – опоссумом Затарой.
Пассажир заранее изучил правила перевозки животных и даже уточнил их в департаменте транспорта. Ни чиновники, ни авиакомпания не возразили против перелета зверька.
По дороге в Остин у авиаперевозчика не возникло вопросов ни к пассажиру, ни к его питомцу, а на обратном пути начались проблемы. Один из членов экипажа сказал Джеральду, что он не может лететь с питомцем.
Татенхан покинул салон самолета вместе с Затарой, купил билет на рейс другой авиакомпании и благополучно вернулся домой.
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