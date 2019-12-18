Рада приняла закон о процедуре привлечения к ответственности депутатов

КИЕВ, 18 дек - РИА Новости. Парламент Украины на заседании в среду принял поправки в законодательство о порядке привлечения к уголовной ответственности, задержании, аресте и проведении следственных действий в отношении депутатов Парламент Украины на заседании в среду принял поправки в законодательство о порядке привлечения к уголовной ответственности, задержании, аресте и проведении следственных действий в отношении депутатов Верховной рады . Такое решение поддержал 291 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ еще должен подписать президент Украины.

Ранее парламент Украины принял закон, вносящий в конституцию изменения в части отмены депутатской неприкосновенности. Документ подписал президент Владимир Зеленский . Закон начнет действовать с 1 января 2020 года. Таким образом необходимо было на законодательном уровне прописать порядок привлечения к уголовной ответственности депутатов Рады.

Согласно закону, вносить данные в Единый реестр досудебных расследований о совершении депутатом правонарушений имеет право только генеральный прокурор. Проводить досудебное расследование уголовных дел в отношении депутатов Рады имеют право следователи Национального антикоррупционного бюро, а также следователи центрального аппарата Госбюро расследований.

В документе отмечается, что ходатайство о разрешении на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, а также о применении других мер, в том числе негласных следственных (розыскных) действий должны быть согласованы генпрокурором либо лицом, исполняющим обязанности генерального прокурора

"Такие ходатайства рассматриваются с обязательным участием народного депутата Украины. Следственный судья обязан заблаговременно уведомить депутата Украины о рассмотрении указанного ходатайства, кроме ходатайства о применении негласных следственных (розыскных) действий или обыска", - говорится в тексте закона. Если депутат Рады без уважительной причины не явился на судебное заседание либо не сообщил о причинах своего отсутствия, такое ходатайство может рассматриваться без его участия.

"Разрешается задержание народного депутата Украины без решение следственного судьи только в случае, если последнего застали во время совершения или непосредственно после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, связанного с применением насилия, или такого, что стало причиной гибели человека", - говорится в документе.