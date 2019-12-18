Рада приняла закон о процедуре привлечения к ответственности депутатов

КИЕВ, 18 дек - РИА Новости. Парламент Украины на заседании в среду принял поправки в законодательство о порядке привлечения к уголовной ответственности, задержании, аресте и проведении следственных действий в отношении депутатов Верховной рады. Такое решение поддержал 291 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.
Документ еще должен подписать президент Украины.
Ранее парламент Украины принял закон, вносящий в конституцию изменения в части отмены депутатской неприкосновенности. Документ подписал президент Владимир Зеленский. Закон начнет действовать с 1 января 2020 года. Таким образом необходимо было на законодательном уровне прописать порядок привлечения к уголовной ответственности депутатов Рады.
Согласно закону, вносить данные в Единый реестр досудебных расследований о совершении депутатом правонарушений имеет право только генеральный прокурор. Проводить досудебное расследование уголовных дел в отношении депутатов Рады имеют право следователи Национального антикоррупционного бюро, а также следователи центрального аппарата Госбюро расследований.
В документе отмечается, что ходатайство о разрешении на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, а также о применении других мер, в том числе негласных следственных (розыскных) действий должны быть согласованы генпрокурором либо лицом, исполняющим обязанности генерального прокурора
"Такие ходатайства рассматриваются с обязательным участием народного депутата Украины. Следственный судья обязан заблаговременно уведомить депутата Украины о рассмотрении указанного ходатайства, кроме ходатайства о применении негласных следственных (розыскных) действий или обыска", - говорится в тексте закона. Если депутат Рады без уважительной причины не явился на судебное заседание либо не сообщил о причинах своего отсутствия, такое ходатайство может рассматриваться без его участия.
"Разрешается задержание народного депутата Украины без решение следственного судьи только в случае, если последнего застали во время совершения или непосредственно после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, связанного с применением насилия, или такого, что стало причиной гибели человека", - говорится в документе.
В законе также отмечается, что депутаты Рады не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте, а также при осуществлении депутатских полномочий, "за исключением ответственности за оскорбление или клевету".
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