Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T13:18+0300
https://ria.ru/20191218/1562528531.html
В Кремле оценили влияние возможных санкций США на "Северный поток — 2"
https://cdn23.img.ria.ru/images/155942/61/1559426128_0:105:3270:1944_1036x0_80_0_0_1f952d4148473789426efa1f4c739568.jpg
РИА Новости

В Кремле оценили влияние возможных санкций США на "Северный поток — 2"

13:18 18.12.2019
2736
© Nord Stream 2 / Axel SchmidtСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Кремле исходят из того, что проект "Северный поток — 2" будет закончен, несмотря на санкции США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы исходим из того, что этот проект будет закончен", - сказал Песков, комментируя вопрос о том, смогут ли санкции США, по мнению Кремля, остановить реализацию "Северного потока — 2".
Строительство газопровода Северный поток-2
Вчера, 12:25
Эксперт рассказал о целях санкций США против "Северного потока — 2"
Сенат США во вторник проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока — 2" и военная помощь Украине. Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу. Он уже заявил, что готов незамедлительно подписать документ.
3880101
Обсудить 1
Северный поток — 2Дмитрий ПесковРоссияЭкономика
Рекомендуем
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель выступила против санкций США по "Северному потоку — 2"
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Меркель: санкции США могут осложнить переговоры Москвы и Киева по газу
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт рассказал о целях санкций США против "Северного потока — 2"
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
В сенате США грозят "фатальными санкциями" прокладчику Nord Stream 2
Автозаправочная станция Укранафта в Киеве
"Укрнафта" сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде
Германский бундестаг в Берлине
В СДПГ раскритиковали санкции США против "Северного потока — 2"
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
В Германии рассказали, как будут реагировать на санкции против "СП-2"
Глава компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев
"Нафтогаз" оценил вероятность подписания контракта по газу с Россией
Строительство газопровода Северный поток-2
В Кремле оценили возможные санкции США против "Северного потока — 2"
Зона контроля Государственной пограничной службой Украины
Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Украина разблокировала реверсные поставки газа через Румынию
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
В Генштабе заявили о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Шведской исключительной экономической зоне
Bloomberg: США признали бесполезность мер по "Северному потоку — 2"
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Комитет сената США одобрил пакет антироссийских санкций
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
"Даем ему сутки". Кто хочет сменить Зеленского на посту президента
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33СМИ: экс-министр образования Ливана может стать премьером
02:24Контактная группа по Донбассу не согласовала обмен и разведение сил
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще наказать Россию за "Крым и Донбасс"
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния