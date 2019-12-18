В Кремле оценили влияние возможных санкций США на "Северный поток — 2"

"Мы исходим из того, что этот проект будет закончен", - сказал Песков, комментируя вопрос о том, смогут ли санкции США, по мнению Кремля, остановить реализацию "Северного потока — 2".

Сенат США во вторник проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока — 2" и военная помощь Украине. Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу. Он уже заявил, что готов незамедлительно подписать документ.