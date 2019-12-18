Совфед планирует рассмотреть закон о виноделии 23 декабря

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Совфед планирует рассмотреть закон о виноделии в РФ на последнем пленарном заседании 23 декабря, сообщил РИА Новости в среду первый замглавы бюджетного комитета СФ Сергей Рябухин.
Госдума приняла во втором чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России, вводящий единое комплексное правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноделия, не внеся в него никаких изменений по сравнению с первым чтением и отклонив все 189 поданных к нему поправок. Третье чтение пройдет также в среду в течение дня.
"В пятницу закон будет обсуждаться на комитете, 23 декабря на пленарном заседании", - сказал Рябухин.
По словам сенатора, несмотря на все отклоненные поправки к тексту документа, "он может быть поддержан сенаторами с оговорками, например, о парламентском контроле".
В законе формулируются основные понятия, устанавливаются особые требования к сырью и материалам, а также предусматривается поддержка отечественных производителей и защита потребителей от подделок.
В целях противодействия незаконному производству и обороту винодельческой продукции законопроектом вводятся специальные нормы, определяющие, какая продукция признается фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной, а также вводится запрет на производство и оборот такой продукции. Так, фальсификатом будут считаться напитки, которые сопровождаются ложной или неточной информацией, вводящей потребителя в заблуждение относительно состава, свойств, качеств, происхождения или производителя.
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Может появиться и ряд особенностей маркировки и продажи вина в рознице. В частности, производители и продавцы должны будут довести до сведения потребителей информацию о сорте, месте происхождения и годе урожая винограда, из которого произведено вино. На этикетке виноградосодержащего алкоголя крепостью не более 22% должно быть указано, что эти напитки не являются вином. При этом в торговом зале продажа подобных напитков будет отделена от вина, тогда как размещение на полках магазинов напитков из российского винограда будет сопровождаться надписью "Вино России".