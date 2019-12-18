В Минске задержали оппозиционера Северинца

МИНСК, 18 дек – РИА Новости. Правоохранители Правоохранители Белоруссии задержали оппозиционного политика, сопредседателя оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) Павла Северинца, сообщила в среду его супруга Ольга Северинец.

Ранее оппозиционный политик возглавил в Минске несанкционированные акции против углубления интеграции с Россией, которые прошли 7-8 декабря. В частности, восьмого декабря акция завершилась тем, что Северинец передал через сотрудника милиции в российское посольство резолюцию митинга. В документе высказывался категорический протест против углубления интеграции с РФ, отказ от признания документов, которые могут быть подписаны руководствами Белоруссии и России в будущем, а также призыв к международному сообществу признать нелегитимными будущие интеграционные соглашения.

"Павла Северинца возле дома задержал ОМОН", - написала супруга политика в Facebook.

РИА Новости пока не располагает подтверждением этой информации со стороны МВД.

Ранее Северинец сообщал в Facebook, что в отношении него в суд передано административное дело за участие в несанкционированной акции против интеграции с Россией. При этом он отмечал, что вместе с другими представителями оппозиции отнес в Мингорисполком "уведомление" о планах провести в Минске новые митинги против белорусской-российской углубленной интеграции.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к 20-летию союзного договора предлагалось принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты". Всего разрабатываются 31 проект отраслевых "дорожных карт". Седьмого декабря в Сочи встречу провели президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин, до этого состоялись переговоры премьер-министров двух стран. В результате несогласованными остались восемь отраслевых "дорожных карт", работа по ним продолжается.