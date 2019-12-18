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Союзное государство
2019-12-18T13:18+0300
https://ria.ru/20191218/1562528329.html
В Минске задержали оппозиционера Северинца
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РИА Новости

В Минске задержали оппозиционера Северинца

13:16 18.12.2019 (обновлено: 13:18 18.12.2019)
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© Fotolia / ctpaep Руки в наручниках
 Руки в наручниках
© Fotolia / ctpaep
Руки в наручниках. Архивное фото
МИНСК, 18 дек – РИА Новости. Правоохранители Белоруссии задержали оппозиционного политика, сопредседателя оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) Павла Северинца, сообщила в среду его супруга Ольга Северинец.
Ранее оппозиционный политик возглавил в Минске несанкционированные акции против углубления интеграции с Россией, которые прошли 7-8 декабря. В частности, восьмого декабря акция завершилась тем, что Северинец передал через сотрудника милиции в российское посольство резолюцию митинга. В документе высказывался категорический протест против углубления интеграции с РФ, отказ от признания документов, которые могут быть подписаны руководствами Белоруссии и России в будущем, а также призыв к международному сообществу признать нелегитимными будущие интеграционные соглашения.

"Павла Северинца возле дома задержал ОМОН", - написала супруга политика в Facebook.

РИА Новости пока не располагает подтверждением этой информации со стороны МВД.
Ранее Северинец сообщал в Facebook, что в отношении него в суд передано административное дело за участие в несанкционированной акции против интеграции с Россией. При этом он отмечал, что вместе с другими представителями оппозиции отнес в Мингорисполком "уведомление" о планах провести в Минске новые митинги против белорусской-российской углубленной интеграции.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к 20-летию союзного договора предлагалось принять программу углубления интеграции и отраслевые "дорожные карты". Всего разрабатываются 31 проект отраслевых "дорожных карт". Седьмого декабря в Сочи встречу провели президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин, до этого состоялись переговоры премьер-министров двух стран. В результате несогласованными остались восемь отраслевых "дорожных карт", работа по ним продолжается.
Новая встреча Путина и Лукашенко планируется 20 декабря в Санкт-Петербурге - в рамках неформального саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
5 декабря, 12:22
Лукашенко считает, что на Путина давит "антибелорусское окружение"
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Союзное государствоПавел СеверинецЕвразийский экономический союзАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМоскваМинскБелоруссияВ мире
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