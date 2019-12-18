Волгоградский губернатор объявил 31 декабря выходным днем

ВОЛГОГРАД, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил 31 декабря выходным в регионе, сообщили журналистам в пресс-службе главы области.
"Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление об установлении на территории региона выходного дня 31 декабря 2019 года. Для компенсации трудового времени рабочим днем станет последняя суббота уходящего года — 28 декабря", - сообщили в ведомстве.
По информации администрации, данное распоряжение является обязательным для государственных предприятий и учреждений, для других носит рекомендательный характер.
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого несколько российских регионов сделали 31 декабря выходным.