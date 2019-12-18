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Режиссер "Джокера" рассказал, как комедийный опыт помог ему на съемках
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РИА Новости

Режиссер "Джокера" рассказал, как комедийный опыт помог ему на съемках

20:46 18.12.2019
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© 22 & Indiana Pictures (2019)Кадр из фильма "Джокер"
Кадр из фильма Джокер
© 22 & Indiana Pictures (2019)
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Опыт Тодда Филлипса, снимавшего комедии в начале карьеры, помог ему импровизировать на съемочной площадке с Хоакином Фениксом, сообщает Indiewire.
"Комедийное прошлое" помогло режиссеру "создать хаос" в середине картины. "Работа над фильмом – это джаз, а не математика. Кино – это живой, дышащий организм", - пояснил Филлипс в интервью изданию.
Он был доволен тем, что в "Джокере" ему удалось воссоздать атмосферу Нью-Йорка 80-х годов. Во время съемок Филлипс не предполагал, что повышенное внимание к картине будет связано со сценами насилия.
Большое влияние на съемочный процесс также оказала музыка исландской виолончелистки и композитора Хильдур Гуднадоттир. Под ее первую композицию персонаж Феникса танцевал в ванной после того, как убил трех человек в метро. Эту сцену удалось снять всего за два дубля.
Кадр из фильма Джокер
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