Режиссер "Джокера" рассказал, как комедийный опыт помог ему на съемках

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Опыт Тодда Филлипса, снимавшего комедии в начале карьеры, помог ему импровизировать на съемочной площадке с Хоакином Фениксом, . Опыт Тодда Филлипса, снимавшего комедии в начале карьеры, помог ему импровизировать на съемочной площадке с Хоакином Фениксом, сообщает Indiewire.

"Комедийное прошлое" помогло режиссеру "создать хаос" в середине картины. "Работа над фильмом – это джаз, а не математика. Кино – это живой, дышащий организм", - пояснил Филлипс в интервью изданию.

Он был доволен тем, что в "Джокере" ему удалось воссоздать атмосферу Нью-Йорка 80-х годов. Во время съемок Филлипс не предполагал, что повышенное внимание к картине будет связано со сценами насилия.