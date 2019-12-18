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2019-12-18T14:09+0300
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В Кремле оценили возможные санкции США против "Северного потока — 2"
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РИА Новости

В Кремле оценили возможные санкции США против "Северного потока — 2"

13:07 18.12.2019 (обновлено: 14:09 18.12.2019)
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© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Agiteco
Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Санкции США против газопровода "Северный поток — 2" - идеальный пример недобросовестной конкуренции, они нарушают международное право и не нравятся ни Москве, ни Европе, включая Германию и Францию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сенат США во вторник проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока — 2" и военная помощь Украине. Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу. Он уже заявил, что готов незамедлительно подписать документ.
Строительство газопровода Северный поток-2
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Эксперт рассказал о целях санкций США против "Северного потока — 2"
"Такие действия не нравятся ни Москве, ни европейским столицам, не нравятся они Берлину и Парижу. Такие действия являются, собственно, непосредственным нарушением международного права, являются идеальным примером недобросовестной конкуренции и распространения своей, собственно, своего искусственного доминирования на европейские рынки. Навязывание европейским потребителям более дорогой и неконкурентоспособной, соответственно, продукции, имеется в виду более дорогой природный газ", - сказал Песков журналистам, добавив, что это все, что можно сказать на текущей стадии.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Против "Северного потока — 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным проектом, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
Северный поток — 2
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"Северный поток — 2"
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Северный поток — 2Дональд ТрампДмитрий ПесковГерманияРоссияСШАЭкономика
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