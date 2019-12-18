В Кремле оценили возможные санкции США против "Северного потока — 2"

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Санкции США против газопровода Санкции США против газопровода "Северный поток — 2" - идеальный пример недобросовестной конкуренции, они нарушают международное право и не нравятся ни Москве, ни Европе, включая Германию и Францию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Сенат США во вторник проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока — 2" и военная помощь Украине. Теперь документ должен поступить на подпись президенту страны Дональду Трампу. Он уже заявил, что готов незамедлительно подписать документ.

"Такие действия не нравятся ни Москве, ни европейским столицам, не нравятся они Берлину и Парижу. Такие действия являются, собственно, непосредственным нарушением международного права, являются идеальным примером недобросовестной конкуренции и распространения своей, собственно, своего искусственного доминирования на европейские рынки. Навязывание европейским потребителям более дорогой и неконкурентоспособной, соответственно, продукции, имеется в виду более дорогой природный газ", - сказал Песков журналистам, добавив, что это все, что можно сказать на текущей стадии.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.