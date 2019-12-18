Песков назвал открытие Крымского моста одним из главных событий года

"Я бы сказал, что главное еще произойдет. Очень важно - это и Крымский мост, это то, что начнет функционировать железнодорожное сообщение через Крымский мост. Я думаю, в любом случае главными все-таки должны быть темы, которые связаны и с развитием страны, и с теми или иными процессами страны. Ну и международные события, наверное, тоже всегда остаются в поле внимания", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие события в Кремле отнесли бы к главным в уходящем году.