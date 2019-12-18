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В Кремле оценили заявление Генштаба о подготовке НАТО к конфликту
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РИА Новости

В Кремле оценили заявление Генштаба о подготовке НАТО к конфликту

13:06 18.12.2019 (обновлено: 14:03 18.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Кремле согласны с заявлением Генерального штаба Вооруженных сил России о подготовке НАТО к полномасштабному конфликту, Москва обеспокоена продолжающейся экспансией военной инфраструктуры альянса в сторону российских границ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов, слова которого приводит газета "Красная звезда", заявил, что сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту.
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"В данном случае речь идет о мнении профессионала, которое основывается на том анализе, который наши военные проводят в процессе мониторинга этих маневров, которые осуществляет НАТО. В данном случае мнение профессионалов может быть единственно верным, и давать оценку с военной точки зрения администрация президента не может", - заявил Песков в ответ на вопрос о том, разделяют ли в Кремле позицию главы Генштаба и какие действия могут последовать со стороны Москвы в ответ на учения НАТО.
"Но то, что экспансия военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ продолжающаяся вызывает обеспокоенность, - это не секрет, это тоже хорошо известно", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
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