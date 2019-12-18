В Москве снизилось число живущих в интернатах сирот

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Доля детей-сирот, переданных в Москве на различные формы семейного устройства за 9 лет, возросла почти на 20%, число детей-сирот, проживающих в интернатах, сократилось за девять лет почти на три тысячи человек, говорится в материалах к отчёту о результатах деятельности правительства Москвы в 2018-2019 годах.
"Доля детей-сирот, переданных на различные формы семейного устройства в 2010 году, составляла 74%, в 2019 году составляет 93%",- говорится в материалах.
Также отмечается, что число детей-сирот, проживающих в интернатах в 2010 году, составляло 4 371 человек, в 2019 году - 1443 человека.
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