В Москве снизилось число живущих в интернатах сирот

"Доля детей-сирот, переданных на различные формы семейного устройства в 2010 году, составляла 74%, в 2019 году составляет 93%",- говорится в материалах.

Также отмечается, что число детей-сирот, проживающих в интернатах в 2010 году, составляло 4 371 человек, в 2019 году - 1443 человека.