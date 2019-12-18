Сбербанк создаст информационную систему российской адвокатуры

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Сбербанк займется созданием комплексной информационной системы адвокатуры России (КИС АР), сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА).
КИС АР должна быть интегрирована с информационными системами органов юстиции, судов, правоохранительных и иных государственных органов. В качестве претендентов на разработку системы рассматривалось около 10 организаций. По результатам обсуждения кандидатур претендентов, пояснили в ФПА, было принято решение о сотрудничестве с ПАО "Сбербанк".
"Прежде всего, это решение опирается на репутацию Сбербанка как надежного партнера. Длительность проекта цифровизации - не год и не два. Конечно, повлияло еще то, что ПАО "Сбербанк" известен как драйвер IT-индустрии в России", - цитирует пресс-служба советника президента ФПА по информационным технологиям Сергея Гаврилова.
Комиссия оценивала предложения претендентов по ряду ключевых показателей, включая финансовые условия, технологические возможности компании, предполагаемую архитектуру, особенности программного обеспечения и другие значимые параметры.