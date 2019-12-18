Сбербанк создаст информационную систему российской адвокатуры

"Прежде всего, это решение опирается на репутацию Сбербанка как надежного партнера. Длительность проекта цифровизации - не год и не два. Конечно, повлияло еще то, что ПАО "Сбербанк" известен как драйвер IT-индустрии в России", - цитирует пресс-служба советника президента ФПА по информационным технологиям Сергея Гаврилова.