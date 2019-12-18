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Сбербанк создаст информационную систему российской адвокатуры
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РИА Новости

Сбербанк создаст информационную систему российской адвокатуры

12:59 18.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд ПАО "Сбербанк России"
Стенд ПАО Сбербанк России
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд ПАО "Сбербанк России" . Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Сбербанк займется созданием комплексной информационной системы адвокатуры России (КИС АР), сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА).
КИС АР должна быть интегрирована с информационными системами органов юстиции, судов, правоохранительных и иных государственных органов. В качестве претендентов на разработку системы рассматривалось около 10 организаций. По результатам обсуждения кандидатур претендентов, пояснили в ФПА, было принято решение о сотрудничестве с ПАО "Сбербанк".
"Прежде всего, это решение опирается на репутацию Сбербанка как надежного партнера. Длительность проекта цифровизации - не год и не два. Конечно, повлияло еще то, что ПАО "Сбербанк" известен как драйвер IT-индустрии в России", - цитирует пресс-служба советника президента ФПА по информационным технологиям Сергея Гаврилова.
Комиссия оценивала предложения претендентов по ряду ключевых показателей, включая финансовые условия, технологические возможности компании, предполагаемую архитектуру, особенности программного обеспечения и другие значимые параметры.
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