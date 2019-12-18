Эксперт рассказал, кто может столкнуться с уязвимостью в WhatsApp

"Судя по той информации, что я вижу, это не вирус, а скорее банальная ошибка. Она распространяется на старые телефоны, где официальное приложение выпускает редко обновления. Вполне возможно, что среди них есть телефоны, которые обновлять не будут. В таком случае такие пользователи надолго получат проблему", - сказал Щельцин.