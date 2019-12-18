Эксперт рассказал, кто может столкнуться с уязвимостью в WhatsApp

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Уязвимость, которая приводит к удалению групповых чатов в WhatsApp, может коснуться пользователей старых устройств, для которых официальное приложение редко выпускает обновления, рассказал РИА Новости гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Ранее эксперты Check Point Research обнаружили уязвимость в Whatsapp, позволяющую злоумышленникам дестабилизировать работу мессенджера путем отправки вредоносного сообщения в групповой чат. В результате участникам чата приходится удалять и скачивать мессенджер заново. Позднее стало известно, что WhatsApp разработал и добавил к своей новой версии решение проблемы.
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"Судя по той информации, что я вижу, это не вирус, а скорее банальная ошибка. Она распространяется на старые телефоны, где официальное приложение выпускает редко обновления. Вполне возможно, что среди них есть телефоны, которые обновлять не будут. В таком случае такие пользователи надолго получат проблему", - сказал Щельцин.
Для решения проблемы эксперт посоветовал применить другое устройство для удаления чата. "Уверен, что количество телефонов, которые могут столкнуться с такой проблемой менее 0,01%", - добавил он.
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