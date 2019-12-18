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Ульяновский губернатор подписал распоряжение о запрете оборота снюса
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РИА Новости

Ульяновский губернатор подписал распоряжение о запрете оборота снюса

12:58 18.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ульяновской области Сергей Морозов
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Архивное фото
САМАРА, 18 дек – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал распоряжение о запрете оборота снюса и аналогичных никотиносодержащих изделий на территории региона.

"Подписал сегодня распоряжение о неотложных мерах по запрету на территории Ульяновской области оборота снюса и аналогичных никотиносодержащих изделий. В документе жестко прописаны все дополнительные меры по профилактике, пресечению оборота и потребления несовершеннолетними этих веществ", - написал Морозов на своей странице в Facebook.

По его словам, документ усиливает контроль соблюдения запрета оптовой и розничной продажи снюса и никотиносодержащих изделий детям. Морозов также добавил, что в январе власти Ульяновской области выйдут с соответствующим законопроектом в заксобрание региона.
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Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) был запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Позже на рынке начали появляться его аналоги - бестабачные пакетики с никотином.
Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, предложив установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса. Также в Госдуму был внесен проект от фракции КПРФ о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса. Депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внес в палату предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные. Законопроект, предлагающий установить ответственность за вовлечение подростков в распространение снюсов и никотиновых смесей, внесен на рассмотрение профильного комитета Госдумы.
В ряде регионов России власти выступили с инициативами о введении запрета на продажу снюсов несовершеннолетним на уровне субъектов РФ, в некоторых из них рассматривается вопрос о введении полного запрета на продажу этой продукции.
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15 декабря, 16:38
В Башкирии около 70% магазинов убрали из продажи снюс
1400000
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Ольга Алимова (депутат)Сергей Морозов (политик)Госдума РФЕдиная РоссияУльяновская областьСамараРоссияОбщество
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