Ульяновский губернатор подписал распоряжение о запрете оборота снюса

САМАРА, 18 дек – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал распоряжение о запрете оборота снюса и аналогичных никотиносодержащих изделий на территории региона.

"Подписал сегодня распоряжение о неотложных мерах по запрету на территории Ульяновской области оборота снюса и аналогичных никотиносодержащих изделий. В документе жестко прописаны все дополнительные меры по профилактике, пресечению оборота и потребления несовершеннолетними этих веществ", - написал Морозов на своей странице в Facebook.

По его словам, документ усиливает контроль соблюдения запрета оптовой и розничной продажи снюса и никотиносодержащих изделий детям. Морозов также добавил, что в январе власти Ульяновской области выйдут с соответствующим законопроектом в заксобрание региона.

Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) был запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Позже на рынке начали появляться его аналоги - бестабачные пакетики с никотином.

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, предложив установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса. Также в Госдуму был внесен проект от фракции КПРФ о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса. Депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внес в палату предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные. Законопроект, предлагающий установить ответственность за вовлечение подростков в распространение снюсов и никотиновых смесей, внесен на рассмотрение профильного комитета Госдумы.