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Глава ДНР Пушилин заявил о повышении пенсий и зарплат в 2020 году
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РИА Новости

Глава ДНР Пушилин заявил о повышении пенсий и зарплат в 2020 году

12:57 18.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о планах повысить с 1 января 2020 года пенсии на 20%, а зарплаты в бюджетной сфере - на 26%.
"В республике продолжается расширение сектора экономики, появляются новые рынки сбыта продукции, соответственно, увеличиваются и поступления в бюджет. Благодаря этому с января 2020 года на 26% произойдет повышение должностных окладов труженикам бюджетной сферы, в том числе медикам, учителям, социальным работникам... будет повышен размер пенсии на 20% каждому пенсионеру", - говорится в сообщении на официальном сайте главы ДНР.
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Пушилин отметил, что это будет уже пятое по счету повышение пенсионных выплат в республике. "Считаю достижением при всех тех сложностях, которые мы имеем в связи с войной, непризнанностью и блокадой", - добавил он.
Глава ДНР пояснил что на данном этапе повышение пенсий будет одинаковым для всех. "За пять лет нам удалось увеличить эту сумму более чем в два раза. Кроме того, в разных объемах запланировано повышение социальных выплат и пособий", - сказал Пушилин.
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