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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-18T12:57+0300
https://ria.ru/20191218/1562526519.html
Вершинин обсудил с послом Турции ситуацию в Сирии
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РИА Новости

Вершинин обсудил с послом Турции ситуацию в Сирии

12:55 18.12.2019 (обновлено: 12:57 18.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром "ситуацию на земле" в Сирии и задачи оказания неотложной гуманитарной помощи нуждающимся сирийцам на всей территории страны, сообщили в МИД РФ.
"Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин принял посла Турецкой Республики в Москве Мехмета Самсара по его просьбе", - информировали в ведомстве.
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"Состоялось подробное обсуждение вопросов, входящих в повестку дня СБ ООН, включая сирийское урегулирование. Были предметно рассмотрены "ситуация на земле" в САР и задачи оказания неотложной гуманитарной помощи нуждающимся сирийцам на всей территории страны", - сообщили в МИД РФ.
В российском дипведомстве также добавили, что по просьбе турецкого посла состоялась его встреча со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаилом Богдановым. "В ходе беседы состоялось обсуждение складывающейся ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки с акцентом на сирийскую, ливийскую и палестинскую проблематику", - сообщили в МИД РФ.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
РФ, Турция, а также Иран являются гарантами перемирия в САР.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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