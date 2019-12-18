Вершинин обсудил с послом Турции ситуацию в Сирии

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром "ситуацию на земле" в Сирии и задачи оказания неотложной гуманитарной помощи нуждающимся сирийцам на всей территории страны, сообщили в МИД РФ

"Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин принял посла Турецкой Республики в Москве Мехмета Самсара по его просьбе", - информировали в ведомстве.

"Состоялось подробное обсуждение вопросов, входящих в повестку дня СБ ООН, включая сирийское урегулирование. Были предметно рассмотрены "ситуация на земле" в САР и задачи оказания неотложной гуманитарной помощи нуждающимся сирийцам на всей территории страны", - сообщили в МИД РФ.

В российском дипведомстве также добавили, что по просьбе турецкого посла состоялась его встреча со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаилом Богдановым. "В ходе беседы состоялось обсуждение складывающейся ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки с акцентом на сирийскую, ливийскую и палестинскую проблематику", - сообщили в МИД РФ.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

РФ, Турция, а также Иран являются гарантами перемирия в САР.