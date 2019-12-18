Патрушев встретился с советником главы Афганистана по нацбезопасности

"Николай Патрушев встретился в Тегеране с советником президента Исламской Республики Афганистан по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом. Стороны обсудили вопросы безопасности как в самом Афганистане, так и в регионе Центральной Азии, подвели итоги состоявшихся в Тегеране многосторонних консультаций, посвященных афганской проблематике, отметили пользу и важность завершившейся встречи", - сказал Аношин.