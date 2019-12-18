Патрушев встретился с советником главы Афганистана по нацбезопасности

ТЕГЕРАН, 18 дек - РИА Новости. Двусторонние переговоры секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и советника президента Афганистана по национальной безопасности Хамдуллы Мохиба состоялись в Тегеране, сообщил журналистам руководитель пресс-службы аппарата российского Совбеза Евгений Аношин.
"Николай Патрушев встретился в Тегеране с советником президента Исламской Республики Афганистан по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом. Стороны обсудили вопросы безопасности как в самом Афганистане, так и в регионе Центральной Азии, подвели итоги состоявшихся в Тегеране многосторонних консультаций, посвященных афганской проблематике, отметили пользу и важность завершившейся встречи", - сказал Аношин.
В среду в Тегеране прошла многосторонняя встреча секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности, посвященной афганской проблематике.