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Патрушев встретился с советником главы Афганистана по нацбезопасности
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РИА Новости

Патрушев встретился с советником главы Афганистана по нацбезопасности

12:50 18.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 18 дек - РИА Новости. Двусторонние переговоры секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и советника президента Афганистана по национальной безопасности Хамдуллы Мохиба состоялись в Тегеране, сообщил журналистам руководитель пресс-службы аппарата российского Совбеза Евгений Аношин.
"Николай Патрушев встретился в Тегеране с советником президента Исламской Республики Афганистан по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом. Стороны обсудили вопросы безопасности как в самом Афганистане, так и в регионе Центральной Азии, подвели итоги состоявшихся в Тегеране многосторонних консультаций, посвященных афганской проблематике, отметили пользу и важность завершившейся встречи", - сказал Аношин.
В среду в Тегеране прошла многосторонняя встреча секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности, посвященной афганской проблематике.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Вчера, 09:34
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Хамдулла МохибАфганистанНиколай ПатрушевРоссияВ мире
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