В Хакасии подросток ночью угнал школьный автобус

"В кабинете дознавателя злоумышленник признался, что ночью ему не спалось, он вышел на улицу и решил погулять по аалу. Проходя мимо боксов, мальчишка подошел к одному из них. Приложив небольшие усилия, он смог отрыть дверь гаража, внутри которого находился школьный автобус. Оказавшись в салоне транспортного средства, подросток заметил, что ключ находится в замке зажигания", - говорится в сообщении.