В Хакасии подросток ночью угнал школьный автобус

КРАСНОЯРСК, 18 дек - РИА Новости. Подросток из аала (села) Чарков в Хакасии, мучаясь бессонницей, пошел прогуляться и угнал школьный автобус, сообщает республиканский главк МВД.
По его данным, в дежурную часть полиции Усть-Абаканского района поступило сообщение, что из бокса в аале угнан школьный автобус. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что "ГАЗ" угнал проживающий в аале 16-летний подросток
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"В кабинете дознавателя злоумышленник признался, что ночью ему не спалось, он вышел на улицу и решил погулять по аалу. Проходя мимо боксов, мальчишка подошел к одному из них. Приложив небольшие усилия, он смог отрыть дверь гаража, внутри которого находился школьный автобус. Оказавшись в салоне транспортного средства, подросток заметил, что ключ находится в замке зажигания", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на угнанном автобусе он доехал до Таштыпского района и там бросил его, так как закончился бензин. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Максимальная санкция по данной статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.