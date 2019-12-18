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2019-12-18T14:51+0300
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Украинский генерал заявил об угрозе третьего Майдана
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РИА Новости

Украинский генерал заявил об угрозе третьего Майдана

12:41 18.12.2019 (обновлено: 14:51 18.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции используют слезоточивый газ против участников акции протеста против земельной реформы возле здания Верховной рады в Киеве. 17 декабря 2019
Сотрудники полиции используют слезоточивый газ против участников акции протеста против земельной реформы возле здания Верховной рады в Киеве. 17 декабря 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции используют слезоточивый газ против участников акции протеста против земельной реформы возле здания Верховной рады в Киеве. 17 декабря 2019
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Принятие законов о земле и об особом статусе Донбасса может спровоцировать третий Майдан на Украине, заявил генерал-майор, бывший руководитель Главного следственного управления СБУ Василий Вовк в эфире портала "Politeka".
По словам Вовка, недавние столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов около здания Верховной рады в Киеве могут быть "бомбой" для нового Майдана.

"Основания думать об этом есть, учитывая, какие сложные вопросы рынок земли и особый статус Донбасса", — заявил Вовк.

Генерал отметил, что протестующие хотят показать украинским властям, что способны устроить массовые беспорядки в случае принятия скандальных законов.
Сотрудник полиции, пострадавший во время акции протеста у здания Верховной рады в Киеве
17 декабря, 16:48
В Киеве 17 полицейских пострадали во время столкновений у здания Рады
Во вторник у здания Рады произошли стычки между митингующими и правоохранителями, полицейских пытались забросать камнями. Протесты были вызваны недовольством законопроектом о продаже сельскохозяйственных земель.
Парламент Украины 13 ноября принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.
Акция протеста возле Верховной Рады переросла в потасовку с полицией
17 декабря, 17:06
Опубликовано видео беспорядков в центре Киева
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