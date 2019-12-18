Голодающего Шестуна начали принудительно кормить, сообщили в ОНК

По его словам, это вынужденный шаг, призванный не допустить смерти арестанта.

"Медики делают все возможное, чтобы поддерживать его ослабленный голодовкой организм и не допустить смерти. В любом случае, выход из такой длительной голодовки будет тяжелым, но принудительное кормление Шестуна было обусловлено именно необходимостью исключить летальный исход", - заявил общественник.

По его словам, люди, которые считают принудительное кормление пыткой, "возможно, не знают норм закона, позволяющих принудительно кормить следственно арестованного или осужденного в случае угрозы его жизни".

Медицинские манипуляции проводятся по решению лечащего врача, кроме того, за здоровьем бывшего чиновника пристально следят сотрудники прокуратуры

На прошлой неделе Шестуна в "Матросской тишине" посетила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее оценке, он находится "в хороших условиях и получает необходимую помощь".