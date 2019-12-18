Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T12:41+0300
https://ria.ru/20191218/1562525582.html
Голодающего Шестуна начали принудительно кормить, сообщили в ОНК
https://cdn24.img.ria.ru/images/155248/38/1552483852_0:113:3183:1903_1036x0_80_0_0_504cdbea18137129bbfa3e159c1bc08f.jpg
РИА Новости

Голодающего Шестуна начали принудительно кормить, сообщили в ОНК

12:41 18.12.2019
576
© РИА Новости / Александр ВильфБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
© РИА Новости / Александр Вильф
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Голодающего экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна начали принудительно кормить в СИЗО, рассказал РИА Новости в среду ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
По его словам, это вынужденный шаг, призванный не допустить смерти арестанта.
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
16 декабря, 11:14
СК завершил расследование дела против Шестуна
"Медики делают все возможное, чтобы поддерживать его ослабленный голодовкой организм и не допустить смерти. В любом случае, выход из такой длительной голодовки будет тяжелым, но принудительное кормление Шестуна было обусловлено именно необходимостью исключить летальный исход", - заявил общественник.
По его словам, люди, которые считают принудительное кормление пыткой, "возможно, не знают норм закона, позволяющих принудительно кормить следственно арестованного или осужденного в случае угрозы его жизни".
Медицинские манипуляции проводятся по решению лечащего врача, кроме того, за здоровьем бывшего чиновника пристально следят сотрудники прокуратуры
На прошлой неделе Шестуна в "Матросской тишине" посетила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее оценке, он находится "в хороших условиях и получает необходимую помощь".
Актуальным комментарием ФСИН агентство пока не располагает. В последнем пресс-релизе ведомства на эту тему от 11 декабря отмечалось, что Шестуна перевели на интенсивную терапию, но принудительное кормление она на тот момент не включала.
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
12 декабря, 22:10
Москалькова посетила Шестуна в СИЗО
12100001
Обсудить 1
Александр ШестунОНКТатьяна МоскальковаМатросская тишинаФедеральная служба исполнения наказаний РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Зона контроля Государственной пограничной службой Украины
Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
Сотрудники полиции используют слезоточивый газ против участников акции протеста против земельной реформы возле здания Верховной рады в Киеве. 17 декабря 2019
Украинский генерал заявил об угрозе третьего Майдана
Автозаправочная станция Укранафта в Киеве
"Укрнафта" сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде
Следственные действия в деревни Химози Ленинградской области
Дети из семьи, в доме которой нашли арсенал, остаются в больнице
Следственные действия в деревни Химози Ленинградской области
СК попросил "закрыть" процесс по делу об арсенале в доме под Гатчиной
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский предложил разрешить продажу до 10 тысяч га земли в одни руки
Задержанные японские суда в Южно-Курильске
В ФСБ объяснили задержание японских рыболовецких судов
Владислав Гриб
ОП готовит поправки по прекращению полномочий членов ОНК
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
СК завершил расследование дела против Шестуна
Руки в наручниках
В Минске задержали оппозиционера Северинца
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт рассказал о целях санкций США против "Северного потока — 2"
Сотрудник полиции
В Хакасии подросток ночью угнал школьный автобус
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Орешкин и глава МИД Японии обсудили сотрудничество в технологиях
Задержание лиц, причастных к созданию террористического сообщества и участию в нем, в исправительной колонии №2 в Калмыкии
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
Первый авианосец собственного производства КНР
ВМС Китая объяснили, почему новый авианосец назвали "Шаньдун"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33СМИ: экс-министр образования Ливана может стать премьером
02:24Контактная группа по Донбассу не согласовала обмен и разведение сил
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще наказать Россию за "Крым и Донбасс"
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния