Голодающего Шестуна начали принудительно кормить, сообщили в ОНК

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Голодающего экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна начали принудительно кормить в СИЗО, рассказал РИА Новости в среду ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
По его словам, это вынужденный шаг, призванный не допустить смерти арестанта.
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"Медики делают все возможное, чтобы поддерживать его ослабленный голодовкой организм и не допустить смерти. В любом случае, выход из такой длительной голодовки будет тяжелым, но принудительное кормление Шестуна было обусловлено именно необходимостью исключить летальный исход", - заявил общественник.
По его словам, люди, которые считают принудительное кормление пыткой, "возможно, не знают норм закона, позволяющих принудительно кормить следственно арестованного или осужденного в случае угрозы его жизни".
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На прошлой неделе Шестуна в "Матросской тишине" посетила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее оценке, он находится "в хороших условиях и получает необходимую помощь".
Актуальным комментарием ФСИН агентство пока не располагает. В последнем пресс-релизе ведомства на эту тему от 11 декабря отмечалось, что Шестуна перевели на интенсивную терапию, но принудительное кормление она на тот момент не включала.
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