Регионы будут получать данные об освобождении заключенных с болезнями

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому информация об освобождающихся осужденных с опасными для окружающих заболеваниями будет передаваться в региональные органы здравоохранения, соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Изменения вносятся в статью 180 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.

В пояснительной записке к документу отмечается, что зачастую лица, покидающие учреждения уголовно-исполнительной системы, являются носителями патологий (туберкулез и ВИЧ-инфекция, вирусный гепатит и наркомания, алкоголизм и другие психические расстройства, а также ряда соматических заболеваний, в том числе в запущенной стадии).

По информации Минздрава России, решение вопроса оказания медицинской помощи таким гражданам связано с отказами пациентов от лечения, наличием сниженной мотивации к лечению ввиду непонимания тяжести заболевания, низкого образовательного и культурного уровня, психических расстройств и асоциального поведения.

"В связи с этим законопроектом предусматривается возложение на администрацию учреждения, исполняющего наказание, обязанности передавать информацию в отношении освобождаемого осужденного, страдающего заболеванием, включенным в перечень заболеваний из числа заболеваний, представляющих опасность для окружающих, органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья по избранному им месту жительства для решения вопроса об организации оказания ему медицинской помощи", - говорится в документе.