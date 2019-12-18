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Регионы будут получать данные об освобождении заключенных с болезнями
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РИА Новости

Регионы будут получать данные об освобождении заключенных с болезнями

12:40 18.12.2019 (обновлено: 12:41 18.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКолючая проволока в учреждении исполнения наказаний
Колючая проволока в учреждении исполнения наказаний
© РИА Новости / Владимир Песня
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Колючая проволока в учреждении исполнения наказаний . Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому информация об освобождающихся осужденных с опасными для окружающих заболеваниями будет передаваться в региональные органы здравоохранения, соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Изменения вносятся в статью 180 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.
В пояснительной записке к документу отмечается, что зачастую лица, покидающие учреждения уголовно-исполнительной системы, являются носителями патологий (туберкулез и ВИЧ-инфекция, вирусный гепатит и наркомания, алкоголизм и другие психические расстройства, а также ряда соматических заболеваний, в том числе в запущенной стадии).
По информации Минздрава России, решение вопроса оказания медицинской помощи таким гражданам связано с отказами пациентов от лечения, наличием сниженной мотивации к лечению ввиду непонимания тяжести заболевания, низкого образовательного и культурного уровня, психических расстройств и асоциального поведения.
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"В связи с этим законопроектом предусматривается возложение на администрацию учреждения, исполняющего наказание, обязанности передавать информацию в отношении освобождаемого осужденного, страдающего заболеванием, включенным в перечень заболеваний из числа заболеваний, представляющих опасность для окружающих, органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья по избранному им месту жительства для решения вопроса об организации оказания ему медицинской помощи", - говорится в документе.
Кроме того, законопроектом предлагается установить право правительства РФ определять перечень передаваемой информации, порядка ее передачи и обмена в случае неприбытия осужденного к избранному им месту жительства.
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