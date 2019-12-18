Минздрав подготовил письмо-пояснение о закупках лекарств

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Минздрав РФ подготовил письмо для руководителей региональных министерств здравоохранения по вопросам особенностей закупок лекарств, разъяснив, когда препараты могут закупаться не по международному наименованию, а по конкретному торговому названию, сообщила пресс-служба министерства.

"При наличии медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии осуществляется назначение лекарственных препаратов не по международному непатентованному наименованию, а по торговому наименованию", - говорится в документе.

Однако назначаться могут не только оригинальные препараты, но и воспроизведенные аналоги, подобранные пациенту по жизненным показанием, отмечается в письме.

В документе также разъясняется, что в случае закупки лекарств у единственного поставщика обоснование цены контракта не требуется, но она не должна превышать 1 миллиона рублей.