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Минздрав подготовил письмо-пояснение о закупках лекарств
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РИА Новости

Минздрав подготовил письмо-пояснение о закупках лекарств

12:37 18.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Минздрав РФ подготовил письмо для руководителей региональных министерств здравоохранения по вопросам особенностей закупок лекарств, разъяснив, когда препараты могут закупаться не по международному наименованию, а по конкретному торговому названию, сообщила пресс-служба министерства.
"При наличии медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии осуществляется назначение лекарственных препаратов не по международному непатентованному наименованию, а по торговому наименованию", - говорится в документе.
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Однако назначаться могут не только оригинальные препараты, но и воспроизведенные аналоги, подобранные пациенту по жизненным показанием, отмечается в письме.
В документе также разъясняется, что в случае закупки лекарств у единственного поставщика обоснование цены контракта не требуется, но она не должна превышать 1 миллиона рублей.
Ранее в СМИ появилась информация, что в России перестали закупать оригинальные лекарства от муковисцидоза, при этом дженерики вызывают у пациентов ряд побочных эффектов. Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору проверить обеспечение пациентов с муковисцидозом нужными лекарствами. Позднее директор профильного департамента сообщила, что Минздрав ведет переговоры с производителями лекарств, необходимых больным муковисцидозом. В среду стало известно, что фармацевтическая компания GSK, производящая лекарство для лечения муковисцидоза, осуществит срочную поставку препаратов в Россию.
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