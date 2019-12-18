Тульская область готова встретить туристов из Китая

МОСКВА, 18 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин провел совещание с участием представителей городского комитета города Гуюань и бизнеса Китая.
"Мы открыты к сотрудничеству во всех сферах и можем реализовывать совместные программы обмена студентами, взаимодействовать в сфере туризма, в уникальных культурных проектах, таких, например, как фестиваль "Толстой", - отметил Лаврухин.
В Нинся-Хуэйском автономном районе развито сельское хозяйство. Основу промышленности района составляют добыча угля, асбеста, слюды и известняка, нефтепереработка и электроэнергетика.
Министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин представил российские компании, заинтересованные в развитии сотрудничества с китайскими партнерами.
Заместитель председателя комитета по развитию туризма в Тульской области Елена Мартынова презентовала туристический маршрут, ориентированный на китайских туристов.