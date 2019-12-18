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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2019-12-18T12:36+0300
https://ria.ru/20191218/1562525149.html
Тульская область готова встретить туристов из Китая
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РИА Новости

Тульская область готова встретить туристов из Китая

12:36 18.12.2019
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаУспенский собор Тульского кремля
Успенский собор Тульского кремля
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 18 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин провел совещание с участием представителей городского комитета города Гуюань и бизнеса Китая.

"Мы открыты к сотрудничеству во всех сферах и можем реализовывать совместные программы обмена студентами, взаимодействовать в сфере туризма, в уникальных культурных проектах, таких, например, как фестиваль "Толстой", - отметил Лаврухин.

В Нинся-Хуэйском автономном районе развито сельское хозяйство. Основу промышленности района составляют добыча угля, асбеста, слюды и известняка, нефтепереработка и электроэнергетика.
Министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин представил российские компании, заинтересованные в развитии сотрудничества с китайскими партнерами.
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Россия-Китай: ГлавноеТульская областьЭкономика
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