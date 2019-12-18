Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T12:33+0300
https://ria.ru/20191218/1562524856.html
Зеленский предложил разрешить продажу до 10 тысяч га земли в одни руки
https://cdn21.img.ria.ru/images/156206/82/1562068292_0:81:867:569_1036x0_80_0_0_ee7a360258103466941edbc999e2b0bd.jpg
РИА Новости

Зеленский предложил разрешить продажу до 10 тысяч га земли в одни руки

12:33 18.12.2019
531
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 18 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает депутатам Верховной рады ограничить возможность приобретения земли сельскохозяйственного назначения до 10 тысяч гектаров для одного собственника.
Ранее Рада приняла в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Законопроект должен пройти еще второе чтение в парламенте. Документ предусматривает ограничение на приобретение земли до 200 тысяч гектаров для одного собственника.
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
17 декабря, 19:20
Тимошенко предрекла Украине африканский голод
"Давайте рассматривать на комитете от 1 до 10 тысяч (гектаров – ред.). Предложим эту цифру, уменьшим концентрацию (земли для одного собственника – ред.)", - заявил Зеленский в среду в ходе общения с фермерами, которое транслировалось на его странице в Facebook.
Парламент Украины 13 ноября принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.
Киев
17 декабря, 00:49
На Украине прорабатывают условия покупки земли иностранцами
3150027
Обсудить 4
Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Сотрудники полиции используют слезоточивый газ против участников акции протеста против земельной реформы возле здания Верховной рады в Киеве. 17 декабря 2019
Украинский генерал заявил об угрозе третьего Майдана
Автозаправочная станция Укранафта в Киеве
"Укрнафта" сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде
Зона контроля Государственной пограничной службой Украины
Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
Первый авианосец собственного производства КНР
ВМС Китая объяснили, почему новый авианосец назвали "Шаньдун"
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт рассказал о целях санкций США против "Северного потока — 2"
Жители Чернухино и ополченцы ЛНР
МИД прокомментировал украинский закон об особом статусе Донбасса
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
В ГД надеются, что у НАТО хватит мудрости не инициировать конфликт
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Украина разблокировала реверсные поставки газа через Румынию
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
"Даем ему сутки". Кто хочет сменить Зеленского на посту президента
Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали ужесточение Киевом порядка въезда в Россию
Строительство газопровода Северный поток-2
В Кремле оценили влияние возможных санкций США на "Северный поток — 2"
Приезжие проходят пограничный контроль на пункте пропуска Армянск российско-украинской границы
Эксперт оценил ужесточение Украиной правил поездок граждан в Россию
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова
Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене удерживаемыми лицами
На границе России и Украины
Эксперт оценил последствия ужесточения Киевом порядка въезда в Россию
Военный конвой США в Сирии
Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24Контактная группа по Донбассу не согласовала обмен и разведение сил
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще наказать Россию за "Крым и Донбасс"
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
00:34Симоньян прокомментировала угрозы в адрес журналистов Sputnik Estonia
Лента новостейМолния