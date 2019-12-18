Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-12-18T20:44+0300
https://ria.ru/20191218/1562524762.html
Археологи нашли гробницы бронзового века, выложенные золотом
https://cdn22.img.ria.ru/images/156252/45/1562524564_0:115:1440:925_1036x0_80_0_0_b0b1cb6c3bf13c16bb6771f79f843191.jpg
РИА Новости

Археологи нашли гробницы бронзового века, выложенные золотом

12:31 18.12.2019 (обновлено: 20:44 18.12.2019)
54295
© Фото : UC ClassicsРаскопки гробницы бронзового века в Пилосе
Раскопки гробницы бронзового века в Пилосе
© Фото : UC Classics
Раскопки гробницы бронзового века в Пилосе
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Две уникальные гробницы, выложенные золотом, обнаружили археологи в Греции. Захоронения содержат множество предметов и украшений из золота и полудрагоценных камней. Описание приведено на сайте Университета Цинциннати.
Открытие было сделано американскими археологами Джеком Дэвисом (Jack Davis) и Шэрон Стокер (Sharon Stocker) из Университета Цинциннати в 2018 году во время раскопок в районе города Пилос на юге Греции.
Гробницы находятся рядом с еще одним аналогичным по архитектуре семейным некрополем, примерно датируемым 16 веком до нашей эры, а также с захоронением мужчины с мечом, обнаруженным в 2015 году и названным могилой "воина грифонов" в честь мифического зверя, вырезанного на найденной здесь же мемориальной доске из слоновой кости.
Хотя могила "воина грифонов" содержала множество предметов минойской культуры, ученые посчитали, что эти артефакты были привезены с Крита, и продолжали поиски доказательств того, что Пилос в 17-13 веках до нашей эры являлся одним из центров микенской культуры. Ведь именно в Пилосе находится так называемый дворец Нестора — самое крупное и наилучшим образом сохранившееся сооружение микенского периода, который упоминается в "Илиаде" и "Одиссее" Гомера. Период между 1600 и 1500 годами до нашей эры представляет особый интерес для археологов, так как города микенской цивилизации, относящиеся к этому времени, не сохранились.
Несмотря на то что две обнаруженные семейные гробницы были частично разграблены в древности, ученые обнаружили внутри тысячи кусочков золотой фольги и остатков золотых листов, которыми выкладывали стены и пол сооружений.
Ископаемые кораллы из Омана возрастом 4100 лет
24 октября, 19:20РИА Наука
Ученые нашли причину краха древнейшего государства мира
Археологи также обнаружили бусы из янтаря, сердолика, малахита и золотой кулон с изображением головы египетской богини Хатор. Это говорит о том, что древний город-порт Пилос имел обширные торговые связи с Египтом, Ближним Востоком и даже Прибалтикой, что ранее не было известно.
"Нам необходимо переосмыслить историю развития микенской цивилизации и ту роль, которую Пилос играл в этом развитии", — приводятся в пресс-релизе университета слова Шэрон Стокер.
По словам Джека Дэвиса, артефакты, найденные в княжеских гробницах, могут многое рассказать ученым о том, как жили древние греки три с половиной тысячи лет назад. В частности, на золотом кольце, найденном при раскопках, изображены два быка, окруженные пучками злаков, идентифицированных палеоботаниками как ячмень. Это первое известное изображение одомашненных животных и элементов сельского хозяйства в Древней Греции.
© Фото : UC ClassicsЗолотое кольцо с быками и колосьями ячменя из гробницы в Пилосе — первое известное изображение одомашненных животных и элементов сельского хозяйства в Древней Греции
Золотое кольцо с быками и колосьями ячменя из гробницы в Пилосе – первое известное изображение одомашненных животных и элементов сельского хозяйства в Древней Греции
© Фото : UC Classics
Золотое кольцо с быками и колосьями ячменя из гробницы в Пилосе — первое известное изображение одомашненных животных и элементов сельского хозяйства в Древней Греции
Также была найдена сердоликовая печать с фигурами двух мифических существ, похожих на львов с вазами или ритуальными курильницами в лапах и 16-конечной звездой над ними. Тот же символ встречается еще на одном артефакте захоронения. И если мифические львоподобные существа характерны для многих культур Древнего Востока, то 16-конечная звезда — новое открытие.
"Это редкий символ. В микенской иконографии не так много 16-конечных звезд. Тот факт, что у нас есть два объекта с этим символом — агатовый и золотой, которые присутствуют вместе, заслуживает особого внимания, — говорит Стокер. — Проблема заключается в том, что у нас нет письменных источников минойской или микенской эпох, в которых говорилось бы об их религии и значении символов".
Колизей в Риме
8 ноября, 12:23РИА Наука
Ученые раскрыли генетический секрет древних римлян
Ученые надеются, что новые находки позволят по-новому взглянуть на этот период в истории Древней Греции. В частности, богатство и разнообразие географического происхождения находок уже опровергают существовавшее ранее мнение о том, что племена микенской культуры жили небогато и довольно замкнуто.
137410597
Обсудить 0
РИА НаукаАрхеологияОткрытия - РИА НаукаГрецияСША
Рекомендуем
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
В Генштабе заявили о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Так в представлении художника выглядела девушка, которая жила 5700 лет назад на севере Европы
Ученые восстановили облик девушки из каменного века по куску жвачки
Московский метрополитен
Все станции московского метро получили сообщения о минировании
Задержанный польской полицией гражданин Украины
Пьют и убивают: в Польше резко выросла украинская преступность
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Ирина Гусева
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Археологический памятник эпохи дзёмон — стоянка Саннай-Маруяма. Справа — деревянное башенное сооружение, возможно, астрономического назначения
Загадка дзёмон. Кем были предки японцев
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции
Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
Зона контроля Государственной пограничной службой Украины
Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
Военнослужащие сирийской армии на передовых позициях в районе города Манбидж в провинции Алеппо
На сирийскую армию напали сотни боевиков
Сколковский институт науки и технологий
Ученые Сколтеха стали авторами самой обсуждаемой научной статьи года
Севастополь. Крым
В Крыму оценили планы Зеленского лишить Севастополь "спецстатуса"
Партия метадона, изъятая в аэропорту Внуково
ООН подтвердила, что задержанный во "Внуково" метадон принадлежит ей
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
"Даем ему сутки". Кто хочет сменить Зеленского на посту президента
Истуканы-моаи
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Глава компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев
"Нафтогаз" оценил вероятность подписания контракта по газу с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24Контактная группа по Донбассу не согласовала обмен и разведение сил
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще наказать Россию за "Крым и Донбасс"
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
00:34Симоньян прокомментировала угрозы в адрес журналистов Sputnik Estonia
Лента новостейМолния