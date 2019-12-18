Археологи нашли гробницы бронзового века, выложенные золотом

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Две уникальные гробницы, выложенные золотом, обнаружили археологи в Греции. Захоронения содержат множество предметов и украшений из золота и полудрагоценных камней. Описание Две уникальные гробницы, выложенные золотом, обнаружили археологи в Греции. Захоронения содержат множество предметов и украшений из золота и полудрагоценных камней. Описание приведено на сайте Университета Цинциннати.

Открытие было сделано американскими археологами Джеком Дэвисом (Jack Davis) и Шэрон Стокер (Sharon Stocker) из Университета Цинциннати в 2018 году во время раскопок в районе города Пилос на юге Греции.

Гробницы находятся рядом с еще одним аналогичным по архитектуре семейным некрополем, примерно датируемым 16 веком до нашей эры, а также с захоронением мужчины с мечом, обнаруженным в 2015 году и названным могилой "воина грифонов" в честь мифического зверя, вырезанного на найденной здесь же мемориальной доске из слоновой кости.

Хотя могила "воина грифонов" содержала множество предметов минойской культуры, ученые посчитали, что эти артефакты были привезены с Крита, и продолжали поиски доказательств того, что Пилос в 17-13 веках до нашей эры являлся одним из центров микенской культуры. Ведь именно в Пилосе находится так называемый дворец Нестора — самое крупное и наилучшим образом сохранившееся сооружение микенского периода, который упоминается в "Илиаде" и "Одиссее" Гомера. Период между 1600 и 1500 годами до нашей эры представляет особый интерес для археологов, так как города микенской цивилизации, относящиеся к этому времени, не сохранились.

Несмотря на то что две обнаруженные семейные гробницы были частично разграблены в древности, ученые обнаружили внутри тысячи кусочков золотой фольги и остатков золотых листов, которыми выкладывали стены и пол сооружений.

Археологи также обнаружили бусы из янтаря, сердолика, малахита и золотой кулон с изображением головы египетской богини Хатор. Это говорит о том, что древний город-порт Пилос имел обширные торговые связи с Египтом, Ближним Востоком и даже Прибалтикой, что ранее не было известно.

"Нам необходимо переосмыслить историю развития микенской цивилизации и ту роль, которую Пилос играл в этом развитии", — приводятся в пресс-релизе университета слова Шэрон Стокер.

По словам Джека Дэвиса, артефакты, найденные в княжеских гробницах, могут многое рассказать ученым о том, как жили древние греки три с половиной тысячи лет назад. В частности, на золотом кольце, найденном при раскопках, изображены два быка, окруженные пучками злаков, идентифицированных палеоботаниками как ячмень. Это первое известное изображение одомашненных животных и элементов сельского хозяйства в Древней Греции.

© Фото : UC Classics Золотое кольцо с быками и колосьями ячменя из гробницы в Пилосе — первое известное изображение одомашненных животных и элементов сельского хозяйства в Древней Греции © Фото : UC Classics Золотое кольцо с быками и колосьями ячменя из гробницы в Пилосе — первое известное изображение одомашненных животных и элементов сельского хозяйства в Древней Греции

Также была найдена сердоликовая печать с фигурами двух мифических существ, похожих на львов с вазами или ритуальными курильницами в лапах и 16-конечной звездой над ними. Тот же символ встречается еще на одном артефакте захоронения. И если мифические львоподобные существа характерны для многих культур Древнего Востока, то 16-конечная звезда — новое открытие.

"Это редкий символ. В микенской иконографии не так много 16-конечных звезд. Тот факт, что у нас есть два объекта с этим символом — агатовый и золотой, которые присутствуют вместе, заслуживает особого внимания, — говорит Стокер. — Проблема заключается в том, что у нас нет письменных источников минойской или микенской эпох, в которых говорилось бы об их религии и значении символов".