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2019-12-18T16:00+0300
https://ria.ru/20191218/1562524697.html
В Гостином дворе прошел Международный благотворительный Кадетский бал
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РИА Новости

В Гостином дворе прошел Международный благотворительный Кадетский бал

16:00 18.12.2019
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В Гостином дворе прошел IV Международный благоворительный Кадетский бал. В нем приняли участие воспитанники суворовских и нахимовских училищ и ученики общеобразовательных школ. Бальные платья, военная выправка и вальсирующие пары — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

В этом году он приурочен ко Дню Героев Отечества и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Участники IV Международного благотворительного кадетского бала, посвященного Дню Героев Отечества и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Гостином дворе в Москве
1 из 12

В этом году он приурочен ко Дню Героев Отечества и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Организатор бала Юлия Кирпичникова и генерал-полковник Николай Антошкин (справа) приветствуют участников.

Организатор IV Международного благотворительного кадетского бала Юлия Кирпичникова и генерал-полковник Николай Антошкин во время бала, посвященного Дню Героев Отечества и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Гостином дворе
2 из 12

Организатор бала Юлия Кирпичникова и генерал-полковник Николай Антошкин (справа) приветствуют участников.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Торжественным маршем прошла перед танцорами знаменная группа.

Знаменная группа на IV Международном благотворительном кадетском балу, посвященном Дню Героев Отечества и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Гостином дворе в Москве
3 из 12

Торжественным маршем прошла перед танцорами знаменная группа.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Всего на торжество приехали почти полторы тысячи человек из 65 регионов России, а также делегации из Республик Казахастан, Беларусь и Южная Осетия.

Участники IV Международного благотворительного кадетского бала, посвященного Дню Героев Отечества и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Гостином дворе в Москве
4 из 12

Всего на торжество приехали почти полторы тысячи человек из 65 регионов России, а также делегации из Республик Казахастан, Беларусь и Южная Осетия.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Участниками события стали лучшие ученики. Несколько месяцев они готовились, разучивали па и проходили конкурсный отбор.

Девушка во время IV Международного благотворительного кадетского бала, посвященного Дню Героев Отечества и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Гостином дворе в Москве
5 из 12

Участниками события стали лучшие ученики. Несколько месяцев они готовились, разучивали па и проходили конкурсный отбор.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Занятия танцами — важная часть учебной программы кадетских классов.

Участники IV Международного благотворительного кадетского бала, посвященного Дню Героев Отечества и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Гостином дворе в Москве
6 из 12

Занятия танцами — важная часть учебной программы кадетских классов.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Многие девушки специально сшили платья.

Участники IV Международного благотворительного кадетского бала, посвященного Дню Героев Отечества и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Гостином дворе в Москве.
7 из 12

Многие девушки специально сшили платья.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Обязательное условие: аккуратно убранные волосы.

Девушка во время IV Международного благотворительного кадетского бала, посвященного Дню Героев Отечества и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Гостином дворе в Москве
8 из 12

Обязательное условие: аккуратно убранные волосы.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Осанке всех без исключения участников можно было позавидовать.

Участники IV Международного благотворительного кадетского бала, посвященного Дню Героев Отечества и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Гостином дворе в Москве
9 из 12

Осанке всех без исключения участников можно было позавидовать.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Паркет заменила плитка, а свечи — искусственное освещение, но парам это не мешало.

Участники IV Международного благотворительного кадетского бала, посвященного Дню Героев Отечества и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Гостином дворе в Москве
10 из 12

Паркет заменила плитка, а свечи — искусственное освещение, но парам это не мешало.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Участникам бала показали театрализованное представление "Весна 45 года".

Выступление артистов на IV Международном благотворительном кадетском балу, посвященном Дню Героев Отечества и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Гостином дворе в Москве
11 из 12

Участникам бала показали театрализованное представление "Весна 45 года".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Ярким и громким парадом прошли по Гостиному двору барабанщицы из ансамбля "Москвички".

IV Международный благотворительный кадетский бал
12 из 12

Ярким и громким парадом прошли по Гостиному двору барабанщицы из ансамбля "Москвички".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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КультураНовости культурыЮжная Осетия
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