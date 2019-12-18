В Гостином дворе прошел Международный благотворительный Кадетский бал

В этом году он приурочен ко Дню Героев Отечества и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
В этом году он приурочен ко Дню Героев Отечества и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Организатор бала Юлия Кирпичникова и генерал-полковник Николай Антошкин (справа) приветствуют участников.
Организатор бала Юлия Кирпичникова и генерал-полковник Николай Антошкин (справа) приветствуют участников.
Торжественным маршем прошла перед танцорами знаменная группа.
Торжественным маршем прошла перед танцорами знаменная группа.
Всего на торжество приехали почти полторы тысячи человек из 65 регионов России, а также делегации из Республик Казахастан, Беларусь и Южная Осетия.
Всего на торжество приехали почти полторы тысячи человек из 65 регионов России, а также делегации из Республик Казахастан, Беларусь и Южная Осетия.
Участниками события стали лучшие ученики. Несколько месяцев они готовились, разучивали па и проходили конкурсный отбор.
Участниками события стали лучшие ученики. Несколько месяцев они готовились, разучивали па и проходили конкурсный отбор.
Занятия танцами — важная часть учебной программы кадетских классов.
Занятия танцами — важная часть учебной программы кадетских классов.
Многие девушки специально сшили платья.
Обязательное условие: аккуратно убранные волосы.
Осанке всех без исключения участников можно было позавидовать.
Осанке всех без исключения участников можно было позавидовать.
Паркет заменила плитка, а свечи — искусственное освещение, но парам это не мешало.
Паркет заменила плитка, а свечи — искусственное освещение, но парам это не мешало.
Участникам бала показали театрализованное представление "Весна 45 года".
Участникам бала показали театрализованное представление "Весна 45 года".
Ярким и громким парадом прошли по Гостиному двору барабанщицы из ансамбля "Москвички".
Ярким и громким парадом прошли по Гостиному двору барабанщицы из ансамбля "Москвички".