Орбиту МКС скорректируют дважды за день до Нового года

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Две коррекции орбиты Две коррекции орбиты Международной космической станции в один день планируется осуществить 27 декабря, сообщило НАСА

Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 8 ноября с использованием двигателей грузового корабля "Прогресс МС-12". В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 800 метров и составила 416,6 километра.

Как отмечается на сайте НАСА, коррекции орбиты МКС намечаются в 4.33 и 7.40 мск. Первая коррекция продлится около 10 минут, вторая - порядка 9 минут.