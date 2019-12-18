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РИА Наука
2019-12-18T12:24+0300
https://ria.ru/20191218/1562524096.html
Орбиту МКС скорректируют дважды за день до Нового года
https://cdn21.img.ria.ru/images/155525/36/1555253666_0:138:2561:1578_1036x0_80_0_0_760a8ac0f416ce904e066ce867525627.jpg
РИА Новости

Орбиту МКС скорректируют дважды за день до Нового года

12:24 18.12.2019
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© Фото : РоскосмосКорабль "Прогресс МС-10"
Корабль Прогресс МС-10
© Фото : Роскосмос
Корабль "Прогресс МС-10" . Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Две коррекции орбиты Международной космической станции в один день планируется осуществить 27 декабря, сообщило НАСА.
Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 8 ноября с использованием двигателей грузового корабля "Прогресс МС-12". В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 800 метров и составила 416,6 километра.
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Как отмечается на сайте НАСА, коррекции орбиты МКС намечаются в 4.33 и 7.40 мск. Первая коррекция продлится около 10 минут, вторая - порядка 9 минут.
В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.
Корабль Союз МС-12, пристыкованный к МКС
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РИА НаукаЭндрю Морган (астронавт)Джессика МеирЛука ПармитаноКристина КукОлег СкрипочкаАлександр СкворцовМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСА
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