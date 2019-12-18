В ГД надеются, что у НАТО хватит мудрости не инициировать конфликт

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк рассчитывает, что у стран-участниц НАТО хватит мудрости не стать инициаторами вооруженного противостояния с Россией, однако отмечает, что к противодействию подобным попыткам стоит привлекать Совет Безопасности ООН.
Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, слова которого приводит газета "Красная звезда", заявил, что сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту. Выступая во вторник на брифинге перед военными атташе иностранных государств, Герасимов напомнил, что в доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника, а на декабрьском саммите НАТО было заявлено о существенном повышении оперативности переброски сил усиления на "восточный фланг" альянса.
"Данные, приведенные начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым на брифинге перед военными атташе иностранных государств, свидетельствуют о том, что наша страна хорошо осведомлена о ситуации, которую намеренно создает НАТО, увеличивая военные бюджеты и расширяя сферу влияния. Россия будет учитывать все шаги альянса в своей оборонительной стратегии. Нашим оппонентам стоит внимательно и вдумчиво отнестись к позиции Генерального штаба ВС РФ, которую открыто и внятно озвучил Герасимов", - сказал Железняк РИА Новости.
Политик отметил, что Россия не раз демонстрировала, что разговор с позиции силы с ней бесперспективен.
"При этом руководство России также четко заявляет, что мы не намерены ввязываться в гонку вооружений, которую навязывает США и руководимый ими НАТО. У нашей страны достаточно сил и средств, способных надежно защитить нашу территориальную целостность и суверенитет. Но мы очень рассчитываем, что у стран НАТО хватит мудрости не стать инициаторами вооруженного противостояния. Очевидно, что в орбиту такого конфликта будут вовлечены многие страны, что может полностью разрушить систему коллективной безопасности", - отметил депутат.
Железняк также выступил против планов альянса превратить космос в военный плацдарм, "не говоря уже о необходимости предотвращения размещения там ядерного оружия".
"К противодействию подобным попыткам следует привлечь другие страны и, конечно, СБ ООН", - сказал парламентарий.