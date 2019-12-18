В ГД надеются, что у НАТО хватит мудрости не инициировать конфликт

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк рассчитывает, что у стран-участниц НАТО хватит мудрости не стать инициаторами вооруженного противостояния с Россией, однако отмечает, что к противодействию подобным попыткам стоит привлекать Совет Безопасности ООН.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов , слова которого приводит газета " Красная звезда ", заявил, что сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту. Выступая во вторник на брифинге перед военными атташе иностранных государств, Герасимов напомнил, что в доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника, а на декабрьском саммите НАТО было заявлено о существенном повышении оперативности переброски сил усиления на "восточный фланг" альянса.

"Данные, приведенные начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым на брифинге перед военными атташе иностранных государств, свидетельствуют о том, что наша страна хорошо осведомлена о ситуации, которую намеренно создает НАТО, увеличивая военные бюджеты и расширяя сферу влияния. Россия будет учитывать все шаги альянса в своей оборонительной стратегии. Нашим оппонентам стоит внимательно и вдумчиво отнестись к позиции Генерального штаба ВС РФ, которую открыто и внятно озвучил Герасимов", - сказал Железняк РИА Новости.

Политик отметил, что Россия не раз демонстрировала, что разговор с позиции силы с ней бесперспективен.

"При этом руководство России также четко заявляет, что мы не намерены ввязываться в гонку вооружений, которую навязывает США и руководимый ими НАТО. У нашей страны достаточно сил и средств, способных надежно защитить нашу территориальную целостность и суверенитет. Но мы очень рассчитываем, что у стран НАТО хватит мудрости не стать инициаторами вооруженного противостояния. Очевидно, что в орбиту такого конфликта будут вовлечены многие страны, что может полностью разрушить систему коллективной безопасности", - отметил депутат.

Железняк также выступил против планов альянса превратить космос в военный плацдарм, "не говоря уже о необходимости предотвращения размещения там ядерного оружия".