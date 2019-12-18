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2019-12-18T16:28+0300
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В ФСБ объяснили задержание японских рыболовецких судов
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РИА Новости

В ФСБ объяснили задержание японских рыболовецких судов

12:22 18.12.2019 (обновлено: 16:28 18.12.2019)
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© Фото : ИА Sakh.comЗадержанные японские суда в Южно-Курильске
Задержанные японские суда в Южно-Курильске
© Фото : ИА Sakh.com
Задержанные японские суда в Южно-Курильске
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 дек — РИА Новости. При проверке задержанных японских рыболовецких судов на них обнаружили более шести тонн неучтенного осьминога, сообщили в погрануправлении ФСБ по Сахалинской области.
В ведомстве подчеркнули, что пять японских шхун вели промысел в районе Курильской гряды. Проверку на них провели в соответствии с Меморандумом о понимании в отношении промысла живых ресурсов японскими рыболовными судами в территориальном море Российской Федерации.
Задержанные японские суда в Южно-Курильске
Вчера, 08:18
Япония потребовала от России вернуть задержанные рыболовецкие суда
Для установления всех обстоятельств дела и из-за ухудшения погоды японские суда сопроводили в порт Южно-Курильска, добавили в ФСБ.
Ранее генсек правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Токио считает неприемлемым задержание судов российскими пограничниками и требует их возвращения.

Курильский вопрос

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры ни к чему не привели, и мирный договор страны так и не подписали.
Мыс Шауэтена и гора Ирина острова Уруп
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В России ответили на заявления о передаче Курильских островов Японии
В ноябре прошлого года Владимир Путин в Сингапуре встретился с японским премьером Синдзо Абэ. После встречи Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основании декларации 1956 года.
При этом российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
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Ёсихидэ СугаФСБ РФЮжно-СахалинскЯпонияПроисшествия
Популярные комментарии
Штрафы должны быть не косметические, а КОСМИЧЕСКИЕ плюс пусть выкупают свои суда. Только когда вместо навара браконьеры получат огромные убытки, только тогда их число заметно поредеет. Кроме того, для узкоплёночных украсть у России рядом с Курилами - это такой плевок в нашу сторону, что они считают острова своими, поэтому и наказание должно быть таким, чтобы у них более не возникало вопросов о принадлежности островов.
18 декабря, 12:30
nnnetzenzury n
16501002
т.е. война? Вы готовы в окоп? Я, нет..да и не хочу из -за крабов с японцами упражняться в стрельбе и штыковой..Есть международное право, есть пограничники и они справляются со своими обязанностями..так чего тебе еще нужно?
18 декабря, 12:44
Андрей Воскрецов
2000455
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