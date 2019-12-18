В ФСБ объяснили задержание японских рыболовецких судов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 дек — РИА Новости. При проверке задержанных японских рыболовецких судов на них обнаружили более шести тонн неучтенного осьминога, сообщили в погрануправлении При проверке задержанных японских рыболовецких судов на них обнаружили более шести тонн неучтенного осьминога, сообщили в погрануправлении ФСБ по Сахалинской области.

В ведомстве подчеркнули, что пять японских шхун вели промысел в районе Курильской гряды. Проверку на них провели в соответствии с Меморандумом о понимании в отношении промысла живых ресурсов японскими рыболовными судами в территориальном море Российской Федерации.

Для установления всех обстоятельств дела и из-за ухудшения погоды японские суда сопроводили в порт Южно-Курильска, добавили в ФСБ.

Ранее генсек правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Токио считает неприемлемым задержание судов российскими пограничниками и требует их возвращения.

Курильский вопрос

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры ни к чему не привели, и мирный договор страны так и не подписали.

В ноябре прошлого года Владимир Путин в Сингапуре встретился с японским премьером Синдзо Абэ. После встречи Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основании декларации 1956 года.