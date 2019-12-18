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Сергей Безруков подвел итоги года премьерой клипа "Трудный день"
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РИА Новости

Сергей Безруков подвел итоги года премьерой клипа "Трудный день"

13:16 18.12.2019
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Артист Сергей Безруков завершает год премьерой нового клипа на песню "Трудный день", которую он исполняет со своей группой "Крестный папа", сообщили РИА Новости в пресс-службе Губернского театра.

Год был непростым, прямо скажем, тяжелым, но по-хорошему насыщенным. У меня было очень много съемок, причем это интереснейшие проекты, с прекрасными режиссерами, замечательными партнерами: "Обитель" Александра Велединского, "Мистер Нокаут" Артема Михалкова, "Оптимисты" Алексея Попогребского… В клипе вы увидите многое из моей повседневной жизни, моего сумасшедшего графика, — рассказал Безруков.

Как отметили в пресс-службе, новый клип подводит итоги насыщенного года артиста. Видео опубликовано на YouTube-канале Сергея Безрукова.
В видео вошли кадры из спектаклей, а также за кулисами и дома, на которых актер общается с женой и детьми.
"Простая и добрая песня. Спасибо за настроение", — написала @Анна Солнце.
"Моя любимая композиция! Клип очень хорошо ее дополняет", — прокомментировала @Margaret Nasartinova.
"Интересно было понаблюдать за вашей повседневной жизнью", — присоединилась к обсуждению @Аида.
Кадр из клипа Машины времени - Просыпается ветер
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