Российскую систему предупреждения о ракетном нападении назвали "Купол"

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российская космическая система предупреждения о ракетном нападении получила название "Купол", следует из материалов, Российская космическая система предупреждения о ракетном нападении получила название "Купол", следует из материалов, опубликованных Министерством обороны

На сайте ведомства выложили фотографии брифинга начальника Генштаба Валерия Герасимова для иностранных военных атташе, который прошел накануне. На одном из снимков указано "КА ЕКС (космические аппараты единой космической системы. — Прим. ред.) "Купол"

В ходе брифинга Герасимов сообщил, что в 2019 году запустили "очередной космический аппарат единой космической системы, который существенно повысил наши возможности по гарантированному обнаружению пусков баллистических ракет".

По данным американского специализированного сайта Space flight now , запущенный с Плесецка аппарат "Космос-2541" стал третьим спутником новой российской ЕКС.

По информации американского эксперта в области космонавтики Джонатана МакДауэлла, предыдущие два спутника запустили в ноябре 2015 года ("Космос-2510") и мае 2017-го ("Космос-2518").

По неофициальным данным, спутники ЕКС имеют название "Тундра".