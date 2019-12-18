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Российскую систему предупреждения о ракетном нападении назвали "Купол"
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РИА Новости

Российскую систему предупреждения о ракетном нападении назвали "Купол"

12:10 18.12.2019 (обновлено: 12:54 18.12.2019)
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© Фото : Минобороны РФВстреча начальника Генерального штаба ВС РФ – первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова с представителями военно-­дипломатического корпуса
Встреча начальника Генерального штаба ВС РФ – первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова с представителями военно-­дипломатического корпуса
© Фото : Минобороны РФ
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российская космическая система предупреждения о ракетном нападении получила название "Купол", следует из материалов, опубликованных Министерством обороны.
На сайте ведомства выложили фотографии брифинга начальника Генштаба Валерия Герасимова для иностранных военных атташе, который прошел накануне. На одном из снимков указано "КА ЕКС (космические аппараты единой космической системы. — Прим. ред.) "Купол".
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В ходе брифинга Герасимов сообщил, что в 2019 году запустили "очередной космический аппарат единой космической системы, который существенно повысил наши возможности по гарантированному обнаружению пусков баллистических ракет".
По данным американского специализированного сайта Space flight now, запущенный с Плесецка аппарат "Космос-2541" стал третьим спутником новой российской ЕКС.
По информации американского эксперта в области космонавтики Джонатана МакДауэлла, предыдущие два спутника запустили в ноябре 2015 года ("Космос-2510") и мае 2017-го ("Космос-2518").
По неофициальным данным, спутники ЕКС имеют название "Тундра".
Минобороны на своем сайте рассказало, что система заступила на опытное боевое дежурство в декабре 2017 года.
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331964212
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КА ЕКС "Купол"Валерий ГерасимовРоссияБезопасность
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