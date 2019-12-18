В России провели испытания мощного электродвигателя для аэротакси

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Фонд перспективных исследований ( ФПИ) провел новые демонстрационные испытания мощного электродвигателя для электросамолетов и аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой, сообщили РИА Новости в ФПИ.

"В Москве в рамках приемки результатов второго этапа совместного проекта Фонда перспективных исследований и ЗАО "СуперОкс" проведены демонстрационные испытания электродвигателя на высокотемпературных сверхпроводниках мощностью 500 кВт. В рамках серии экспериментов продемонстрированы основные режимы работы двигателя, определены его механические и регулировочные характеристики", - рассказали в ФПИ.

Совместный проект Фонда перспективных исследований и ЗАО "СуперОкс" по созданию высокотемпературного электродвигателя на сверхпроводниках стартовал в декабре 2016 года. Реализуемые технологии открывают возможности по созданию "полностью электрических" летательных аппаратов, таких как аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой, и электрических морских судов.

"Ожидается, что применение сверхпроводниковых материалов позволит приступить к разработке гибридных и полностью электрических силовых установок для перспективных ближне- и среднемагистральных летательных аппаратов, отвечающих передовым требованиям по топливной экономичности, надежности и транспортной эффективности", - рассказали в ФПИ.

В рамках проекта для демонстрации возможностей технологии разработаны образцы электродвигателей мощностью 50 кВт и 500 кВт.