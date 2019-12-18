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В России провели испытания мощного электродвигателя для аэротакси
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РИА Новости

В России провели испытания мощного электродвигателя для аэротакси

12:09 18.12.2019 (обновлено: 12:21 18.12.2019)
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© Фото : ФПИЭлектрический двигатель на высокотемпературных сверхпроводниках
Электрический двигатель на высокотемпературных сверхпроводниках
© Фото : ФПИ
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) провел новые демонстрационные испытания мощного электродвигателя для электросамолетов и аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой, сообщили РИА Новости в ФПИ.
"В Москве в рамках приемки результатов второго этапа совместного проекта Фонда перспективных исследований и ЗАО "СуперОкс" проведены демонстрационные испытания электродвигателя на высокотемпературных сверхпроводниках мощностью 500 кВт. В рамках серии экспериментов продемонстрированы основные режимы работы двигателя, определены его механические и регулировочные характеристики", - рассказали в ФПИ.
Совместный проект Фонда перспективных исследований и ЗАО "СуперОкс" по созданию высокотемпературного электродвигателя на сверхпроводниках стартовал в декабре 2016 года. Реализуемые технологии открывают возможности по созданию "полностью электрических" летательных аппаратов, таких как аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой, и электрических морских судов.
"Ожидается, что применение сверхпроводниковых материалов позволит приступить к разработке гибридных и полностью электрических силовых установок для перспективных ближне- и среднемагистральных летательных аппаратов, отвечающих передовым требованиям по топливной экономичности, надежности и транспортной эффективности", - рассказали в ФПИ.
В рамках проекта для демонстрации возможностей технологии разработаны образцы электродвигателей мощностью 50 кВт и 500 кВт.
Ранее в ФПИ сообщили, что полёт первого в России самолёта-летающей лаборатории с электродвигателем планируется осуществить в 2020 году.
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Фонд перспективных исследованийМоскваРоссияТехнологии
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