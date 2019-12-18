ГД приняла закон о штрафах за спекуляции с билетами на мероприятия

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон о штрафах для перекупщиков билетов на культурные мероприятия за нарушения требований при их реализации.
Как отметил глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, к законопроекту имелось много замечаний: изначально штрафы были сильно завышены и несоразмерны последствиям правонарушений, в результате доработки предложены дифференцированные размеры такого наказания, кратные стоимости билета, добавил депутат.
С учетом выработанных и одобренных во втором чтении поправок комитет предложил установить административную ответственность за реализацию билетов неуполномоченными лицами (это касается билетов, абонементов и экскурсионных путевок) по цене, превышающей стоимость на билете, а также с оказанием покупателю сопутствующих услуг, стоимость которых превышает 10% стоимости на билете.
Отмечается, что эта норма будет действовать только в отношении мероприятий, проводимых государственными и муниципальными организациями.
Кроме того, максимальный размер штрафов составит не более пятикратной стоимости билета. Также в зависимости от степени деяния и субъекта ответственности штрафы для граждан составят от полуторакратной до двукратной цены, указанной в билете (изначально от 100 до 300 тысяч рублей), для должностных лиц – от двукратной до трехкратной цены (изначально от 150 до 400 тысяч рублей), для ИП, работающих без образования юридического лица, и юрлиц – от трехкратной до пятикратной цены или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (изначально от 200 до 500 тысяч рублей и 700 тысяч до 1 миллиона рублей соответственно).
"Таким образом, размеры штрафов дифференцированы и значительно снижены по сравнению с редакцией первого чтения", - отметил Крашенинников.
Добавляется, что законопроект наделяет Минкультуры РФ правом составлять протоколы об указанных административных правонарушениях.
Также из законопроекта исключается ответственность за отказ организации исполнительских искусств, музея или уполномоченного ими лица возместить стоимость билета в случае отмены или переноса мероприятий по их инициативе. Крашенинников пояснил, что компенсация за непредоставление оплаченной услуги осуществляется в гражданско-правовом порядке, поэтому предложенная норма недопустима, так как могла повлечь возникновение двойной ответственности.