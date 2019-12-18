ГД приняла закон о штрафах за спекуляции с билетами на мероприятия

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон о штрафах для перекупщиков билетов на культурные мероприятия за нарушения требований при их реализации.

Как отметил глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, к законопроекту имелось много замечаний: изначально штрафы были сильно завышены и несоразмерны последствиям правонарушений, в результате доработки предложены дифференцированные размеры такого наказания, кратные стоимости билета, добавил депутат.

С учетом выработанных и одобренных во втором чтении поправок комитет предложил установить административную ответственность за реализацию билетов неуполномоченными лицами (это касается билетов, абонементов и экскурсионных путевок) по цене, превышающей стоимость на билете, а также с оказанием покупателю сопутствующих услуг, стоимость которых превышает 10% стоимости на билете.

Отмечается, что эта норма будет действовать только в отношении мероприятий, проводимых государственными и муниципальными организациями.

Кроме того, максимальный размер штрафов составит не более пятикратной стоимости билета. Также в зависимости от степени деяния и субъекта ответственности штрафы для граждан составят от полуторакратной до двукратной цены, указанной в билете (изначально от 100 до 300 тысяч рублей), для должностных лиц – от двукратной до трехкратной цены (изначально от 150 до 400 тысяч рублей), для ИП, работающих без образования юридического лица, и юрлиц – от трехкратной до пятикратной цены или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (изначально от 200 до 500 тысяч рублей и 700 тысяч до 1 миллиона рублей соответственно).

"Таким образом, размеры штрафов дифференцированы и значительно снижены по сравнению с редакцией первого чтения", - отметил Крашенинников.

Добавляется, что законопроект наделяет Минкультуры РФ правом составлять протоколы об указанных административных правонарушениях.