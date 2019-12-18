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ОП готовит поправки по прекращению полномочий членов ОНК
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РИА Новости

ОП готовит поправки по прекращению полномочий членов ОНК

12:03 18.12.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВладислав Гриб
Владислав Гриб
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Владислав Гриб. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Общественная палата совместно с Госдумой готовит поправки к закону об Общественной наблюдательной комиссии, которые позволят досрочно прекращать полномочия членов ОНК, заявил заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб.
"Закону (об ОНК - ред.) уже больше 11 лет, и назрела необходимость внесения поправок. И мы над этим работаем. Во-первых, мы расширяем перечень организаций, обладающих правом на выдвижение в ОНК. Второе, мы увеличиваем срок рассмотрения документов о назначении члена ОНК, либо об отклонении ранее предложенных кандидатур. Мы предоставляем возможность совету Общественной палаты прекращать полномочия члена ОНК по собственной инициативе в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей либо грубого нарушения кодекса этики", - сказал он во время видеоконференции сотрудников ФСИН с региональными ОНК.
Гриб добавил, что Общественная палата также намерена обязать ОНК ежегодно направлять ей отчеты по итогам деятельности комиссии.
"Мы сейчас работаем с профильным комитетом Госдумы по этим вопросам, и данные поправки будут одобрены и приняты", - пояснил он.
По его словам, за последнее время к уголовной ответственности привлекались представители ОНК Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской, Воронежской области.
"Увы, такие случаи не единичны. Недопустимо использовать статус ОНК ради личной выгоды", - подчеркнул Гриб.
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Владислав ГрибФедеральная служба исполнения наказаний РФГосдума РФМоскваВоронежская областьРоссияОбщество
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