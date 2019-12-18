ОП готовит поправки по прекращению полномочий членов ОНК

"Закону (об ОНК - ред.) уже больше 11 лет, и назрела необходимость внесения поправок. И мы над этим работаем. Во-первых, мы расширяем перечень организаций, обладающих правом на выдвижение в ОНК. Второе, мы увеличиваем срок рассмотрения документов о назначении члена ОНК, либо об отклонении ранее предложенных кандидатур. Мы предоставляем возможность совету Общественной палаты прекращать полномочия члена ОНК по собственной инициативе в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей либо грубого нарушения кодекса этики", - сказал он во время видеоконференции сотрудников ФСИН с региональными ОНК.