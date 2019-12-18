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2019-12-18T12:48+0300
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Queen выпустила клип на рождественскую песню 1984 года
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РИА Новости

Queen выпустила клип на рождественскую песню 1984 года

12:01 18.12.2019 (обновлено: 12:48 18.12.2019)
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. На официальном канале рок-группы Queen на Youtube появился анимационный клип на песню "Thank God it’s Christmas", которая была записана еще в 1984 году.
Отмечается, что авторами идеи стали музыканты группы Брайан Мэй и Роджер Тейлор.
В клипе показана обычная жизнь людей в канун Рождества: гуляющие по улице жители города, совместное украшение праздничной елки и группа людей, наблюдающая на крыше за северным сиянием.
Песня "Thank God it’s Christmas" стала результатом сотрудничества музыкантов Queen Брайана Мэя и Роджера Тейлора и впервые прозвучала в 1984 году. Композиция на протяжении шести недель возглавляла британские музыкальные чарты.
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