Queen выпустила клип на рождественскую песню 1984 года

Отмечается, что авторами идеи стали музыканты группы Брайан Мэй и Роджер Тейлор.
В клипе показана обычная жизнь людей в канун Рождества: гуляющие по улице жители города, совместное украшение праздничной елки и группа людей, наблюдающая на крыше за северным сиянием.
Песня "Thank God it’s Christmas" стала результатом сотрудничества музыкантов Queen Брайана Мэя и Роджера Тейлора и впервые прозвучала в 1984 году. Композиция на протяжении шести недель возглавляла британские музыкальные чарты.
24 октября, 18:15Более 5 тысяч фанатов Queen по-новому перепели хит Bohemian Rhapsody