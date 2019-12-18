Иркутская область: инвестиции как фундамент развития экономики

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Завершающийся 2019 год для . Завершающийся 2019 год для Иркутской области сложился очень непросто. Обрушившиеся летом на регион стихийные бедствия нанесли серьезный ущерб многим сферам деятельности в области. Но, несмотря на все сложности, положительные моменты в экономике региона по-прежнему присутствуют.

Четвертый год подряд Иркутская область сохраняет позиции одного из лидеров в России по инвестиционной активности. По итогам января-сентября 2019 года, согласно последним данным Росстата, объем инвестиций в основной капитал в РФ вырос на 0,7%, что ощутимо ниже показателя за соответствующий период прошлого года (+5,1%). Причем такая невыразительная динамика показателя наблюдалась и по итогам первого квартала, и по итогам первого полугодия текущего года.

В Иркутской области совсем иная ситуация. По итогам января-сентября 2019 года инвестиции в основной капитал выросли на 17,7% и составили 245,4 миллиарда рублей. Причем позитивная динамика наблюдалась по итогам всех отчетных периодов года: в I квартале объем инвестиций в основной капитал вырос на 24,9%, в I полугодии – на 16,6%. По данному показателю Иркутская область занимает третье место в Сибирском федеральном округе, пропуская вперед Республику Тыва (+108,4%) и Омскую область (+75,8%). По абсолютному объему инвестиций в основной капитал Иркутская область занимает вторую строчку среди регионов СФО – больше только у Красноярского края. Кроме того, стоит отметить, что на ее долю приходится 20,9% суммарного объема инвестиций в основной капитал в СФО и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 3 процентных пункта.

Благодаря устойчивой положительной динамике инвестиции в основной капитал на душу населения также ощутимо выросли и по итогам трех кварталов 2019 года составили 102,1 тысячи рублей (88,5 тысяч рублей за соответствующий период 2018 года). Таким образом, это лучший показатель среди всех регионов Сибирского федерального округа, а среди всех регионов России Иркутская область входит в топ-15.

Что касается видовой структуры инвестиций в основной капитал, то по итогам 9 месяцев 2019 года основной объем инвестиций был направлен на вложения в нежилые здания и сооружения (49,7%). На обновление и пополнение основных фондов, к которым относятся машины, оборудование и транспортные средства, направлено 39,1% капвложений и 4,1% составили инвестиции в жилые здания и сооружения.

На территории Иркутской области продолжают реализовываться различные проекты, к самым крупным из которых можно отнести разработку Верхнечонского месторождения в Катангском районе и проект эффективного использования газа Ярактинского и Марковского нефтегазоконденсатных месторождений в Усть-Кутском районе. Кроме того, в Усть-Куте "Иркутская нефтяная компания" до 2023 году планирует построить инновационный завод по производству полимеров, который после выхода на полную мощность станет одним из крупнейших в России. Предприятие позволит создать около 900 рабочих мест. Капиталовложения в данный проект превысят 140 миллиардов рублей. Проект входит в третий этап реализации газовой программы "Иркутской нефтяной компании". Сырье для этого завода будет поставлять Усть-Кутский газоперерабатывающий завод, который в настоящее время строит ИНК.

В текущем году на полную мощность вышел магистральный нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан". "Транснефть" в рекордные сроки завершила строительство ВСТО в связи с высокой востребованностью данного направления среди нефтяных компаний. Как известно, в Иркутской области находится отправная точка этой магистрали в городе Тайшет.

Группа "Илим" к осени 2019 года завершила модернизацию картонного производства на комбинате в Братске, увеличив производственные мощности на 50%. И начала реализацию проекта строительства нового целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске, который планирует завершить в течение следующих трех лет. После завершения этого проекта производство картона будет к 2024 году увеличено до 1,4 миллиона тонн в год. Вся инвестиционная программа по модернизации производства группы "Илим" составляет три миллиарда долларов и позволяет не только увеличить мощности комбинатов, но и повысить качество продукции за счет внедрения передовых технологий.

Кроме того, продолжается разработка и освоение золоторудного месторождения "Сухой Лог", освоение Ковыктинского газоконденсатного месторождения, которое должно быть завершено к 2022 году, и строительство участка газопровода Ковыкта-Чаянда. Ковыктинское месторождение станет одним из основных ресурсных наполнителей введенного в эксплуатацию в декабре текущего года газопровода " Сила Сибири ".

Свидетельством высокой инвестиционной активности в Иркутской области является существенный рост в строительной сфере. По итогам января-октября 2019 года объем работ, выполненных в строительстве, вырос на 44,5%, что является вторым показателем среди всех субъектов Сибирского федерального округа. Строительство жилых домов в области за 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года изменилось незначительно – прирост всего 1%, хотя по итогам I полугодия он составлял 9,5%. В абсолютном выражении за текущий год в Иркутской области построено 571,5 тысячи квадратных метров жилья. По этому показателю область входит в число лидеров Сибирского федерального округа.

Отметим, что одним из существенных преимуществ Иркутской области с точки зрения инвестиционной привлекательности является очень низкая цена электроэнергии, что обусловлено большим объемом производимой на территории региона гидроэлектроэнергии.

Что касается уровня жизни населения, то по итогам девяти месяцев текущего года среднемесячная начисленная заработная плата превышает 44 тысячи рублей, что является одним из самых высоких значений по Сибирскому федеральному округу. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным Иркутскстата, средняя начисленная номинальная заработная плата в Иркутской области выросла на 7,5%, что превышает общее значение по округу. При этом рост среднедушевых денежных доходов скромнее – всего 5,6% по итогам трех кварталов 2019 года, а реальные денежные доходы (за вычетом обязательных платежей) показали снижение на 1,6%. В рейтинге российских регионов по зарплатам , подготовленном РИА Рейтинг, Иркутская область занимает 21-е место, пропуская вперед из субъектов СФО только Красноярский край. Согласно результатам рейтинга, 5,5% работающих в Иркутской области получают зарплату более 100 тысяч рублей, а меньше 15 тысяч рублей – 2,7% работающих. При этом медианная зарплата составляет 35,6 тысяч рублей, то есть половина людей получает зарплату ниже этой величины, а половина выше. А в рейтинге российских регионов по благосостоянию семей Иркутская область находится на 18-м месте, и это один из лучших результатов в СФО.