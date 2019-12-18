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2019-12-18T12:35+0300
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Часы обратного отсчета до Нового года установили в метро Москвы
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РИА Новости

Часы обратного отсчета до Нового года установили в метро Москвы

11:57 18.12.2019 (обновлено: 12:35 18.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗапуск новогоднего поезда Московского метрополитена
Запуск новогоднего поезда Московского метрополитена
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Запуск новогоднего поезда Московского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Часы обратного отсчёта до Нового года установили на девяти станциях кольцевой линии московского метро, в ближайшее время их планируется установить еще на 21 станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метрополитена.
"Часы отсчитывают время до начала главной ночи в году. Пока конструкции установлены на станциях "Комсомольская", "Проспект Мира", "Курская", "Новослободская", "Белорусская", "Краснопресненская", "Киевская", "Парк культуры", "Октябрьская", планируется, что они появятся еще на 21 станции", - рассказали в пресс-службе.
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Кроме того, планируется установить такие же часы в павильоне МЦД на площади Киевского вокзала.
Ранее на линии московского метро вышли первые тематические новогодние составы. Пассажиры их могут увидеть на Арбатско-Покровской, Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях.
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