Часы обратного отсчета до Нового года установили в метро Москвы

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Часы обратного отсчёта до Нового года установили на девяти станциях кольцевой линии московского метро, в ближайшее время их планируется установить еще на 21 станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метрополитена.
"Часы отсчитывают время до начала главной ночи в году. Пока конструкции установлены на станциях "Комсомольская", "Проспект Мира", "Курская", "Новослободская", "Белорусская", "Краснопресненская", "Киевская", "Парк культуры", "Октябрьская", планируется, что они появятся еще на 21 станции", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, планируется установить такие же часы в павильоне МЦД на площади Киевского вокзала.
Ранее на линии московского метро вышли первые тематические новогодние составы. Пассажиры их могут увидеть на Арбатско-Покровской, Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях.
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