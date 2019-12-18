Часы обратного отсчета до Нового года установили в метро Москвы

"Часы отсчитывают время до начала главной ночи в году. Пока конструкции установлены на станциях "Комсомольская", "Проспект Мира", "Курская", "Новослободская", "Белорусская", "Краснопресненская", "Киевская", "Парк культуры", "Октябрьская", планируется, что они появятся еще на 21 станции", - рассказали в пресс-службе.