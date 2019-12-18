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Цены на новые автомобили в России за пять лет выросли в полтора раза
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РИА Новости

Цены на новые автомобили в России за пять лет выросли в полтора раза

11:52 18.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкНовые автомобили
Новые автомобили
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Новые автомобили. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Цены на новые легковые автомобили в России за последние пять лет в среднем выросли в 1,5 раза в основном из-за девальвации рубля, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"За последние пять лет средневзвешенные цены на новые легковые автомобили в России выросли на 54%. Так, если в 2014 году средневзвешенная цена автомобиля составляла 1 001 600 рублей, то по итогам 11 месяцев 2019 года этот показатель вырос до 1 539 100 рублей", — говорится в сообщении.
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По словам директора "Автостата" Сергея Целикова, основной причиной роста стоимости автомобилей за этот период стала девальвация рубля по отношению к основным мировым валютам. "Она произошла в 2014-2015 годах, а цены на автомобили только сейчас, с большим отставанием, компенсировали ее. Кроме того, на увеличение цен также влияли и другие факторы — рост НДС, повышение утилизационного сбора, инфляция и обновление модельных рядов автопроизводителей", — добавляется в сообщении.
Целиков также отметил, что в 2020 году стоит ожидать дальнейшего роста цен на новые автомобили на уровне 5-7%. На прошлой неделе ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РоАД) также сообщала, что прогнозирует постепенный рост цен на автомобили в России в 2020 году примерно на 5%.
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АвтостатАвтоРоссия
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