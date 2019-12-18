В Саратове суд заочно арестовал судью, заподозренную в коррупции

САРАТОВ, 18 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовский областной суд в среду вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мирового судьи Татьяны Шевлягиной, ставшей фигуранткой уголовного дела о коррупции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Чернова.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении мирового судьи в отставке судебного участка №1 Балашовского района Саратовской области Татьяны Шевлягиной. По версии следствия, судья в 2011-2014 годах неоднократно брала взятки и превышала свои полномочия, признавая право собственности на объекты недвижимости за "нужными" людьми, при этом решения выносились без возбуждения гражданских дел и без соблюдения легитимной процедуры рассмотрения гражданско-правовых споров.

"Сегодня оглашено заочное постановление об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражей, поскольку она находится в международном розыске", - сказала собеседница агентства.

Региональное управление СК РФ уточнило, что с ходатайством о заочном аресте судьи в суд обращался Бастрыкин.

Ранее квалификационная коллегия судей региона 30 ноября прошлого года дала согласие на возбуждение уголовного дела о серии коррупционных преступлений в отношении Шевлягиной, а 26 апреля этого года приостановила ее отставку.