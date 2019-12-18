В Саратове суд заочно арестовал судью, заподозренную в коррупции

САРАТОВ, 18 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовский областной суд в среду вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мирового судьи Татьяны Шевлягиной, ставшей фигуранткой уголовного дела о коррупции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Чернова.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении мирового судьи в отставке судебного участка №1 Балашовского района Саратовской области Татьяны Шевлягиной. По версии следствия, судья в 2011-2014 годах неоднократно брала взятки и превышала свои полномочия, признавая право собственности на объекты недвижимости за "нужными" людьми, при этом решения выносились без возбуждения гражданских дел и без соблюдения легитимной процедуры рассмотрения гражданско-правовых споров.
"Сегодня оглашено заочное постановление об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражей, поскольку она находится в международном розыске", - сказала собеседница агентства.
Региональное управление СК РФ уточнило, что с ходатайством о заочном аресте судьи в суд обращался Бастрыкин.
Ранее квалификационная коллегия судей региона 30 ноября прошлого года дала согласие на возбуждение уголовного дела о серии коррупционных преступлений в отношении Шевлягиной, а 26 апреля этого года приостановила ее отставку.
Ей вменяется 23 эпизода преступлений по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ", один - по статье "Получение взятки", 10 предусмотрены статьей "Получение взятки в значительном размере", еще три - статьей "Получение взятки в крупном размере". Фигурантке дела грозит до 12 лет лишения свободы.
12 декабря, 14:19Суд арестовал экс-главу Челябинска, обвиняемого в получении взятки