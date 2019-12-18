Госдума приняла закон о единых условиях электронной записи в детсады

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о формировании единых основ для записи детей в дошкольные образовательные учреждения с использованием информационных систем.
Изменения вносятся в статьи 67 и 98 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".
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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его основная цель - создание единого организационного и технического подхода к формированию и ведению информационных систем доступности дошкольного образования.
Законопроектом предлагается дополнить статью 67 закона положением о том, что "прием на обучение в дошкольные организации осуществляется по направлению органом исполнительной власти субъекта РФ или органом местного самоуправления с использованием региональных информационных систем".
Отмечается, что вести федеральную систему будет правительство РФ. Кабмин также будет готовить методические рекомендации к порядку формирования и ведения таких региональных систем. На основании указанных методических рекомендаций нормативными правовыми актами субъектов РФ устанавливается порядок формирования и ведения региональных информационных систем.
Добавляется, что порядок взаимодействия региональных информационных систем с федеральной утверждаются Минпросвещения России.
"Сегодня электронные очереди для приема в детский сад уже используются в регионах и на федеральном уровне. Цель законопроекта – создать единые условия в предоставлении этой услуги и гарантировать равный доступ к ней для всех граждан вне зависимости от региона, в котором они живут. Это упростит процедуру записи в детский сад, сэкономит время и силы родителей и существенно снизит коррупционные риски в этой сфере", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что проект закона разработан во исполнение поручений президента РФ.