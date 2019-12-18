Госдума приняла закон о единых условиях электронной записи в детсады

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о формировании единых основ для записи детей в дошкольные образовательные учреждения с использованием информационных систем.

Изменения вносятся в статьи 67 и 98 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его основная цель - создание единого организационного и технического подхода к формированию и ведению информационных систем доступности дошкольного образования.

Законопроектом предлагается дополнить статью 67 закона положением о том, что "прием на обучение в дошкольные организации осуществляется по направлению органом исполнительной власти субъекта РФ или органом местного самоуправления с использованием региональных информационных систем".

Отмечается, что вести федеральную систему будет правительство РФ. Кабмин также будет готовить методические рекомендации к порядку формирования и ведения таких региональных систем. На основании указанных методических рекомендаций нормативными правовыми актами субъектов РФ устанавливается порядок формирования и ведения региональных информационных систем.

Добавляется, что порядок взаимодействия региональных информационных систем с федеральной утверждаются Минпросвещения России