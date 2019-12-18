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У правительства Калужской области нет данных об отставке губернатора
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РИА Новости

У правительства Калужской области нет данных об отставке губернатора

11:36 18.12.2019 (обновлено: 11:40 18.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов . Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Правительство Калужской области сообщило, что не получало официальной информации, подтверждающей или опровергающей данные о возможной отставке губернатора, о которой пишут СМИ.
Ранее РБК со ссылкой на близкие к администрации президента источники сообщил о скорой отставке главы Калужской области Анатолия Артамонова. По данным издания, отставка с поста губернатора может случиться до нового года, и Артамонов станет сенатором от исполнительной власти.
"В правительство Калужской области не поступало официальной информации, подтверждающей или опровергающей факт, изложенный в статье РБК, поэтому комментарии отсутствуют", - говорится в сообщении регионального правительства.
Артамонов возглавляет Калужскую область с 2000 года. Ему 67 лет.
Александр Левинталь и Сергей Левченко
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