Полиция Греции освободила три здания, незаконно занятые анархистами

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Греческая полиция провела в среду крупную операцию в Греческая полиция провела в среду крупную операцию в Афинах для освобождения трех зданий, незаконно занятых анархистами, сообщает газета Ekathimerini

Сотрудники полиции начали операцию в 7 утра по местному времени (8.00 по мск) в трех зданиях, расположенных в районе Кукаки в Афинах.

Сквоттеры в одном из зданий оказывали сопротивление правоохранителям и начали забрасывать полицейских мебелью и огнетушителями. В ответ полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Сообщается, что в ходе операции два человека были задержаны.