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Полиция Греции освободила три здания, незаконно занятые анархистами
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РИА Новости

Полиция Греции освободила три здания, незаконно занятые анархистами

11:34 18.12.2019
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© AP Photo / Dimitri MessinisСотрудники полиции в Афинах, Греция
Сотрудники полиции в Афинах, Греция
© AP Photo / Dimitri Messinis
Сотрудники полиции в Афинах, Греция. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Греческая полиция провела в среду крупную операцию в Афинах для освобождения трех зданий, незаконно занятых анархистами, сообщает газета Ekathimerini.
Сотрудники полиции начали операцию в 7 утра по местному времени (8.00 по мск) в трех зданиях, расположенных в районе Кукаки в Афинах.
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Сквоттеры в одном из зданий оказывали сопротивление правоохранителям и начали забрасывать полицейских мебелью и огнетушителями. В ответ полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты.
Сообщается, что в ходе операции два человека были задержаны.
Министерство защиты граждан, в ведении которого находится полиция, 20 ноября выдвинуло ультиматум - в течение 15 дней освободить незаконно занятые здания. В Афинах и других греческих городах десятки зданий захвачены мигрантами и анархистами, которые годами используют их как штаб-квартиры своих организаций. Последние недели полиция выселяет незаконных жильцов, что вызывает протесты анархистов.
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