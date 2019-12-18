Эксперты помогли устранить опасную уязвимость в WhatsApp

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мессенджер Мессенджер WhatsApp разработал и добавил к своей новой версии решение проблемы, обнаруженной экспертами IT-компании Check Point Research, которая приводила к удалению групповых чатов, говорится в сообщении Check Point.

Эксперты рекомендуют пользователям WhatsApp обновить приложение до последней версии, чтобы не столкнуться с проблемами.

Согласно сообщению, обнаруженная уязвимость позволяла хакеру вступить в групповой чат в WhatsApp и дестабилизировать работу мессенджера у всех участников чата, прислав всего одно вредоносное сообщение. "Последствия для пользователей настолько серьезны, что им приходится удалять и скачивать мессенджер заново, однако и это не дает возможности вернуться в чат. В конце концов им приходится удалить сам чат, чтобы прервать замкнутый круг ошибок в приложении, что приводит к потере всех сообщений в нем", - описывают проблему эксперты.

Команда Check Point Research обнародовала свои выводы в конце августа в рамках программы WhatsApp по поиску ошибок в приложении. Мессенджер признал проблему и разработал ее решение, добавив его в своей новой версии.

"Уязвимость теоретически может затронуть всех пользователей, которые не обновили приложение до нужной версии (2.19.58). Эксперты Check Point рекомендуют сразу устанавливать все доступные обновления: они содержат исправление ошибок и уязвимостей", - говорится в сообщении IT-компании.

"Исправленная уязвимость связана с реализацией протокола WhatsApp, она же позволяла писать сообщения под чужим именем в групповых чатах и многое другое", - прокомментировал РИА Новости замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Сергей Никитин.