Рассел Кроу сыграет знаменитого британского шеф-повара

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Рассел Кроу сыграет главную роль в байопике про Марко Пьера Уайта, знаменитого британского шеф-повара, . Рассел Кроу сыграет главную роль в байопике про Марко Пьера Уайта, знаменитого британского шеф-повара, сообщает The Guardian.

Этой новостью поделился сам шеф-повар: "Я только что подписал контракт. Рассел написал сценарий, его компания будет продюсировать фильм, он же будет режиссером и сыграет Марко".

Работа над проектом началась пять лет назад. Изначально предполагалось, что режиссером будет Ридли Скотт, а в главной роли выступит Майкл Фассбендер или Том Харди.

Но сам Уайт по мере знакомства с Кроу начал понимать что, что "меня должен играть именно он, а не Фассбендер".

Пьер Уайт прославился в 1990-х после того, как стал главным поваром ресторана Harveys в возрасте 24 лет. В 1995 году он стал самым молодым шеф-поваром, получившим три звезды Мишлен.