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2019-12-18T23:35+0300
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Рассел Кроу сыграет знаменитого британского шеф-повара
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РИА Новости

Рассел Кроу сыграет знаменитого британского шеф-повара

23:35 18.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Рассел Кроу на фотосессии своего фильма "Славные парни"
Актер Рассел Кроу на фотосессии своего фильма Славные парни
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Рассел Кроу сыграет главную роль в байопике про Марко Пьера Уайта, знаменитого британского шеф-повара, сообщает The Guardian.
Этой новостью поделился сам шеф-повар: "Я только что подписал контракт. Рассел написал сценарий, его компания будет продюсировать фильм, он же будет режиссером и сыграет Марко".
Работа над проектом началась пять лет назад. Изначально предполагалось, что режиссером будет Ридли Скотт, а в главной роли выступит Майкл Фассбендер или Том Харди.
Но сам Уайт по мере знакомства с Кроу начал понимать что, что "меня должен играть именно он, а не Фассбендер".
Пьер Уайт прославился в 1990-х после того, как стал главным поваром ресторана Harveys в возрасте 24 лет. В 1995 году он стал самым молодым шеф-поваром, получившим три звезды Мишлен.
Помимо киноиндустрии Кроу вкладывает средства в производство органического мяса, которое поставляется в рестораны Сиднея и Мельбурна.
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