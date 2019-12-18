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Саперы МЧС обезвредили в 2019 году 60 тысяч боеприпасов времен войны
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РИА Новости

Саперы МЧС обезвредили в 2019 году 60 тысяч боеприпасов времен войны

11:26 18.12.2019
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСапер
Сапер
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Сапер. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Саперы МЧС РФ обезвредили в 2019 году на территории России почти 60 тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны, в том числе свыше 5 тысяч авиационных бомб, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"В 2019 году пиротехнические подразделения МЧС обезвредили около 60 тысяч взрывоопасных предметов времен войны, в том числе более 5 тысяч авиабомб", - сказал собеседник агентства, добавив, что годом ранее были обезврежены около 100 тысяч таких боеприпасов.
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По его словам, в этом году основная работа по разминированию велась на территории Калининградской области, в Крыму, а также в Южной Осетии. В Крыму, в частности, удалось полностью очистить от снарядов и мин крепость Керчь, а в Феодосии работы проводились на затонувшем теплоходе "Жан Жорес". Все обнаруженные боеприпасы пиротехники обезвредили на полигонах.
"Уничтожение взрывоопасных предметов - крайне сложная процедура. Пиротехники МЧС каждый раз показывают свои знания и умения, проводят очень сложную и опасную работу. Их высокий профессионализм позволяет успешно выполнять поставленные задачи", - отметили в ведомстве.
Самой крупной операцией пиротехников МЧС стало разминирование в 2005 году острова Большой Тютерс в Финском заливе, где в период советско-финской и Великой Отечественной войн шли ожесточенные бои. Только в октябре-ноябре 1939 года, по архивным данным, на этот остров было сброшено 2,11 тысячи авиабомб и выпущено 4,42 тысячи снарядов.
Саперы МЧС обезвредили на Большом Тютерсе в общей сложности 31,87 тысячи взрывоопасных предметов. Это лишь малая часть того арсенала, что накоплен на острове. В настоящее время он является частью Ингерманландского государственного природного заповедника, поэтому на его территории необходимо обеспечить максимальную безопасность.
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Великая Отечественная война (1941-1945)МЧС РФРоссияОбщество
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