Саперы МЧС обезвредили в 2019 году 60 тысяч боеприпасов времен войны

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Саперы Саперы МЧС РФ обезвредили в 2019 году на территории России почти 60 тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны , в том числе свыше 5 тысяч авиационных бомб, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"В 2019 году пиротехнические подразделения МЧС обезвредили около 60 тысяч взрывоопасных предметов времен войны, в том числе более 5 тысяч авиабомб", - сказал собеседник агентства, добавив, что годом ранее были обезврежены около 100 тысяч таких боеприпасов.

По его словам, в этом году основная работа по разминированию велась на территории Калининградской области, в Крыму, а также в Южной Осетии. В Крыму, в частности, удалось полностью очистить от снарядов и мин крепость Керчь, а в Феодосии работы проводились на затонувшем теплоходе "Жан Жорес". Все обнаруженные боеприпасы пиротехники обезвредили на полигонах.

"Уничтожение взрывоопасных предметов - крайне сложная процедура. Пиротехники МЧС каждый раз показывают свои знания и умения, проводят очень сложную и опасную работу. Их высокий профессионализм позволяет успешно выполнять поставленные задачи", - отметили в ведомстве.

Самой крупной операцией пиротехников МЧС стало разминирование в 2005 году острова Большой Тютерс в Финском заливе, где в период советско-финской и Великой Отечественной войн шли ожесточенные бои. Только в октябре-ноябре 1939 года, по архивным данным, на этот остров было сброшено 2,11 тысячи авиабомб и выпущено 4,42 тысячи снарядов.