Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Как вы это делаете?!
Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.
2019-12-18T13:52+0300
https://ria.ru/20191218/1562520290.html
Фейки, обезболивание, работа. Куда нас приведет виртуальная реальность
https://cdn23.img.ria.ru/images/156253/06/1562530657_2:0:598:335_1036x0_80_0_0_27f48f41d269d271acd7293db9526ef3.png
РИА Новости

Фейки, обезболивание, работа. Куда нас приведет виртуальная реальность

12:00 18.12.2019 (обновлено: 13:52 18.12.2019)
251
Как вы это делаете?!
Фейки, обезболивание, работа. Куда нас приведет виртуальная реальность
Вчера, 12:00
Игры на приставке, журналистские истории, психотерапия и даже обезболивание при ожогах. Виртуальная реальность становится обыденностью, а наш мозг так легко в неё верит, что его очень просто обмануть. Что будет дальше происходить с этим жанром, и как он изменит нашу жизнь, рассказывают режиссёры и сценаристы Антон Уткин и Ната Покровская.
Вы можете поучаствовать в розыгрыше учебника по интерактивному сторителлингу в кино, VR и иммерсивном театре "Белое зеркало" в группе Подкасты РИА Новости в социальной сети ВКонтакте и Инстаграм. Мы выберем победителя случайным образом и сообщим, где можно забрать книгу.
Почему все мы на самом деле живем в виртуальной реальности? Пора ли создавать "этический кодекс виарщика" и допустимо ли в VR убивать человека? Почему кино — это, порой, насилие над зрителем, и как виртуальная реальность решает эту проблему? Как очки дополненной реальности изменят нашу жизнь, заменят ли они смартфоны и что будет дальше происходить с дополненной и виртуальной реальностями?
Отвечают Антон Уткин и Ната Покровская:
1:15 Жанр VR и чем он похож на иммерсивный театр?
3:40 Что такое кинофашизм, и как от него спасает виртуальная реальность
7:40 Главный герой или сторонний наблюдатель. Кто зритель?
10:25 Как виртуальная реальность помогает притупить физическую боль и проработать моральные травмы
12:50 Убивать врага или насильника: чего точно не стоит делать в виртуальной реальности?
15:50 "Драматургия и в тетрисе есть". Близки ли друг другу игры и фильмы в виртуальной реальности
18:40 Оторван от мира: сколько времени пользователь способен выдержать VR
24:45 Фейковые истории и фейковые ощущения: почему VR крайне убедителен для нашего мозга
28:30 Работать или играть в виртуальной реальности: что происходит с аудиторией?
32:55 "Тим Кук выдаст всем очки в 2022 году". Куда идут технологии?
34:35 Удивительные истории и новые способы их рассказывать: будущее в VR и AR
38:50 Возможные риски или почему мы должны опасаться "пессимизма" индустрии
41:00 "Белое зеркало": о чем и для кого этот учебник
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Семён Недовенчанный
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте и подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме
001101
Обсудить 0
Как вы это делаете?!Подкаст
Рекомендуем
Подкаст «Страхи/Ошибки»: опасность ложных воспоминаний
Подкаст "Страхи/Ошибки": опасность ложных воспоминаний
Внутри лесного пожара. Катастрофа в дополненной реальности
Внутри лесного пожара. Катастрофа в дополненной реальности
Задержанный польской полицией гражданин Украины
Пьют и убивают: в Польше резко выросла украинская преступность
Зона контроля Государственной пограничной службой Украины
Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в зале Сахалинского областного суда
Во ФСИН рассказали, где находится экс-губернатор Сахалина Хорошавин
Сколковский институт науки и технологий
Ученые Сколтеха стали авторами самой обсуждаемой научной статьи года
КАМАЗ-54907 CONTINENT
КамАЗ показал тягач будущего
Сливочное масло
Врач рассказала, кому нельзя есть сливочное масло
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит данные о призывах убить девочку с большим родимым пятном
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Ирина Гусева
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси
Трамп написал Пелоси резкое письмо об импичменте
Владимир Путин и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время встречи. 15 июля 2018
Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным
Цифровая елка международного информационного агентства и радио Sputnik в ГУМе
В ГУМе стартовали Дни новогодних новостей стран Sputnik
Пассажиры у терминала аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова
Раскрыта причина задержания израильтян в Домодедово
Партия метадона, изъятая в аэропорту Внуково
ООН подтвердила, что задержанный во "Внуково" метадон принадлежит ей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24Контактная группа по Донбассу не согласовала обмен и разведение сил
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще наказать Россию за "Крым и Донбасс"
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
00:34Симоньян прокомментировала угрозы в адрес журналистов Sputnik Estonia
Лента новостейМолния