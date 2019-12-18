Фейки, обезболивание, работа. Куда нас приведет виртуальная реальность

Почему все мы на самом деле живем в виртуальной реальности? Пора ли создавать "этический кодекс виарщика" и допустимо ли в VR убивать человека? Почему кино — это, порой, насилие над зрителем, и как виртуальная реальность решает эту проблему? Как очки дополненной реальности изменят нашу жизнь, заменят ли они смартфоны и что будет дальше происходить с дополненной и виртуальной реальностями?
Отвечают Антон Уткин и Ната Покровская:
1:15 Жанр VR и чем он похож на иммерсивный театр?
3:40 Что такое кинофашизм, и как от него спасает виртуальная реальность
7:40 Главный герой или сторонний наблюдатель. Кто зритель?
10:25 Как виртуальная реальность помогает притупить физическую боль и проработать моральные травмы
12:50 Убивать врага или насильника: чего точно не стоит делать в виртуальной реальности?
15:50 "Драматургия и в тетрисе есть". Близки ли друг другу игры и фильмы в виртуальной реальности
18:40 Оторван от мира: сколько времени пользователь способен выдержать VR
24:45 Фейковые истории и фейковые ощущения: почему VR крайне убедителен для нашего мозга
28:30 Работать или играть в виртуальной реальности: что происходит с аудиторией?
32:55 "Тим Кук выдаст всем очки в 2022 году". Куда идут технологии?
34:35 Удивительные истории и новые способы их рассказывать: будущее в VR и AR
38:50 Возможные риски или почему мы должны опасаться "пессимизма" индустрии
41:00 "Белое зеркало": о чем и для кого этот учебник
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Семён Недовенчанный
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте и подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме