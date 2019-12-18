Наталья Фриске стала похожа на свою знаменитую сестру

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Наталья Фриске опубликовала в сторис инстаграма фотографии и видео, на которых была очень похожа на свою знаменитую сестру певицу Жанну Фриске.
С афрокудрями и в блестящем платье она посетила вечер, организованный благотворительным фондом Эвелины Бледанс, где исполнила несколько своих песен, в том числе новую под названием "Белая черемуха".
Скриншот сторис Натальи Фриске в Instagram
Ранее Наталья Фриске посвятила старшей сестре, которой не стало в 2015 год, трогательный пост в социальной сети.
"Ты всегда со мной, в моем сердце. Моя маленькая, я очень скучаю по тебе. Не было ни одного дня, чтобы я не думала о тебе", — написала она.
В 2007 году Наталья несколько месяцев была одной из солисток группы "Блестящие", когда Жанна покинула коллектив и занялась сольной карьерой.
После она стала мастером перманентного макияжа.