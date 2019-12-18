МВД создало структуру по борьбе с нарушениями среди наркополицейских

"В структуре Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел в сфере оборота наркотиков", - говорится в пресс-релизе.

Однако вскоре выяснилось, что фото, по заявлению полиции, опубликовали случайно и оно не относится к Голунову. Через несколько дней лично глава МВД России Владимир Колокольцев объявил, что все обвинения с Голунова сняты "в связи с недоказанностью", а ряд офицеров МВД, в том числе двух генералов, уволили из органов.

Сам журналист с самого начала утверждал, что наркотики ему подбросили полицейские, и подал в связи с этим заявление в СК РФ. В настоящее время дело расследуется в отношении "неустановленных лиц", подозреваемых нет. Голунов и его адвокат выражали мнение, что расследование идет слишком долго и вяло, в связи с чем они обратились в Басманный суд, однако судья не нашел нарушения в работе следствия.