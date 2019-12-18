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МВД создало структуру по борьбе с нарушениями среди наркополицейских
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РИА Новости

МВД создало структуру по борьбе с нарушениями среди наркополицейских

11:21 18.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Специальная группа по борьбе с правонарушениями среди наркополицейских создали в центральном аппарате МВД РФ, сообщает министерство в среду.
"В структуре Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел в сфере оборота наркотиков", - говорится в пресс-релизе.
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С чем именно связано создание особой структуры для этих целей, в МВД РФ не уточняют.
В уходящем году самый громкий скандал, связанный с наркополицией, разгорелся вокруг истории с московским журналистом Иваном Голуновым. Изначально полиция объявила, что у репортера нашли наркотики, и опубликовала фото "нарколаборатории", которая якобы была обустроена дома у Голунова.
Однако вскоре выяснилось, что фото, по заявлению полиции, опубликовали случайно и оно не относится к Голунову. Через несколько дней лично глава МВД России Владимир Колокольцев объявил, что все обвинения с Голунова сняты "в связи с недоказанностью", а ряд офицеров МВД, в том числе двух генералов, уволили из органов.
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Сам журналист с самого начала утверждал, что наркотики ему подбросили полицейские, и подал в связи с этим заявление в СК РФ. В настоящее время дело расследуется в отношении "неустановленных лиц", подозреваемых нет. Голунов и его адвокат выражали мнение, что расследование идет слишком долго и вяло, в связи с чем они обратились в Басманный суд, однако судья не нашел нарушения в работе следствия.
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