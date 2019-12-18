С высоты птичьего полета. Как в Дагестане снимают карты местности

Предприниматель Хизри Хизриев сделал свое увлечение делом жизни. Его компания занимается геодезическими съемками в Дагестане, а сам он не только вникает во все тонкости бизнеса, но и наслаждается поездками в заповедные уголки республики.

С Хизри Хизриевым, директором компании "ДагестанКадастрСъемка" мы общаемся в Краснодаре – здесь он забирает обновленный воздушный лазерный сканер. Это современное устройство позволит компании до конца года доделать очень важную работу – в поселке Дубки неподалеку от Чиркейской ГЭС нужно провести исследование. Местность непростая: горы, реки, вблизи находится самая мощная гидроэлектростанция на Северном Кавказе. Однако в кратчайшие сроки нужно изучить местность и создать топографический план. С помощью современного сканера это можно сделать быстро и качественно.

© Из личного архива Хизри Хизриева Карта высот, полученная со сканера © Из личного архива Хизри Хизриева Карта высот, полученная со сканера

Компания Хизриева существует с 2007 года, сейчас у него работает порядка 40 человек. По его словам, это единственное частное предприятие в Дагестане, которое осуществляет подобные работы. Сам он, экономист по образованию, когда-то начинал с работы в Кадастровой палате и Земельном комитете. Тогда же увлекся геодезией. Говорит, заинтересовало в этом деле многое: возможность постоянно внедрять новые технологии, учиться, путешествовать по родной республике и ездить в интересные командировки в другие страны.

"Мы делаем геодезические съемки, составляем картографические планы с высотными отметками. Заказчики разные: частные и государственные. Наши данные нужны для строительства, выявления охранных зон, а также для понимания, где возможны подтопления местности. Это ведь очень важно при строительстве жилья, прокладке линий электропередач, газовых и нефтепроводов", – рассказывает Хизри Хизриев.

В этом году специалисты компании обследовали 105 населенных пунктов по всему Дагестану. После летнего стихийного бедствия в Иркутской области местные власти решили составить точные карты возможных районов затопления, чтобы избежать подобных ситуаций. "Недавно мы работали на реке Самур, в Южном Дагестане. Там около 20 населенных пунктов, где нужно определить эти опасные зоны. По данным МЧС, всего в Дагестане около 600 населенных пунктов, которые могут быть затоплены. Рельеф у нас в республике разный: на равнинах проще, а в горах сложный", – делится предприниматель.

© Фото : из личного архива Хизри Хизриева Установка сканера на беспилотный летательный аппарат © Фото : из личного архива Хизри Хизриева Установка сканера на беспилотный летательный аппарат

Хизриев сетует, что актуальных картографических материалов, то есть сделанных в последние 5-10 лет, до недавних пор в республике не было. Съемки проводили в конце 80-х - начале 90-х годов, и эти данные давно устарели.

"Нужен материал масштабный, точный, такой, чтобы там было видно все детали. Так что мы за годы работы компании все обновили, фактически создали новую базу данных. С каждым годом набираем обороты, увеличиваем объемы и модернизируем технику", – отмечает Хизриев.

Недавно компания взяла кредит по программе льготного кредитования Минэкономразвития и Корпорации МСП в МСП Банке , который предложил специальные условия – 7,75% годовых. Благодаря кредитным деньгам, Хизриев и смог модернизировать воздушный лазерный сканер, разработанный специалистами в Краснодаре.

"Делать съемку рельефа вручную геодезическими приборами – трудоемко, долго и затратно. Например, работы в одном небольшом селе раньше занимали порядка пяти дней. Теперь все то же самое мы можем сделать за один день", – рассказывает бизнесмен.

По словам Хизриева, подобные лазеры в геодезии применяются давно, но раньше устройства были дорогими и громоздкими. Их могли позволить себе только крупные компании. А благодаря появлению беспилотников и новым разработкам, сканеры стали меньше и дешевле.