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С высоты птичьего полета. Как в Дагестане снимают карты местности
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РИА Новости

С высоты птичьего полета. Как в Дагестане снимают карты местности

11:36 18.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБольшой Сулакский каньон в Дагестане
Большой Сулакский каньон в Дагестане
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Предприниматель Хизри Хизриев сделал свое увлечение делом жизни. Его компания занимается геодезическими съемками в Дагестане, а сам он не только вникает во все тонкости бизнеса, но и наслаждается поездками в заповедные уголки республики.
С Хизри Хизриевым, директором компании "ДагестанКадастрСъемка" мы общаемся в Краснодаре – здесь он забирает обновленный воздушный лазерный сканер. Это современное устройство позволит компании до конца года доделать очень важную работу – в поселке Дубки неподалеку от Чиркейской ГЭС нужно провести исследование. Местность непростая: горы, реки, вблизи находится самая мощная гидроэлектростанция на Северном Кавказе. Однако в кратчайшие сроки нужно изучить местность и создать топографический план. С помощью современного сканера это можно сделать быстро и качественно.
© Из личного архива Хизри ХизриеваКарта высот, полученная со сканера
Геодезическая карта
© Из личного архива Хизри Хизриева
Карта высот, полученная со сканера
Компания Хизриева существует с 2007 года, сейчас у него работает порядка 40 человек. По его словам, это единственное частное предприятие в Дагестане, которое осуществляет подобные работы. Сам он, экономист по образованию, когда-то начинал с работы в Кадастровой палате и Земельном комитете. Тогда же увлекся геодезией. Говорит, заинтересовало в этом деле многое: возможность постоянно внедрять новые технологии, учиться, путешествовать по родной республике и ездить в интересные командировки в другие страны.

"Мы делаем геодезические съемки, составляем картографические планы с высотными отметками. Заказчики разные: частные и государственные. Наши данные нужны для строительства, выявления охранных зон, а также для понимания, где возможны подтопления местности. Это ведь очень важно при строительстве жилья, прокладке линий электропередач, газовых и нефтепроводов", – рассказывает Хизри Хизриев.

В этом году специалисты компании обследовали 105 населенных пунктов по всему Дагестану. После летнего стихийного бедствия в Иркутской области местные власти решили составить точные карты возможных районов затопления, чтобы избежать подобных ситуаций. "Недавно мы работали на реке Самур, в Южном Дагестане. Там около 20 населенных пунктов, где нужно определить эти опасные зоны. По данным МЧС, всего в Дагестане около 600 населенных пунктов, которые могут быть затоплены. Рельеф у нас в республике разный: на равнинах проще, а в горах сложный", – делится предприниматель.
© Фото : из личного архива Хизри ХизриеваУстановка сканера на беспилотный летательный аппарат
Воздушный лазерный сканер
© Фото : из личного архива Хизри Хизриева
Установка сканера на беспилотный летательный аппарат
Хизриев сетует, что актуальных картографических материалов, то есть сделанных в последние 5-10 лет, до недавних пор в республике не было. Съемки проводили в конце 80-х - начале 90-х годов, и эти данные давно устарели.

"Нужен материал масштабный, точный, такой, чтобы там было видно все детали. Так что мы за годы работы компании все обновили, фактически создали новую базу данных. С каждым годом набираем обороты, увеличиваем объемы и модернизируем технику", – отмечает Хизриев.

Недавно компания взяла кредит по программе льготного кредитования Минэкономразвития и Корпорации МСП в МСП Банке, который предложил специальные условия – 7,75% годовых. Благодаря кредитным деньгам, Хизриев и смог модернизировать воздушный лазерный сканер, разработанный специалистами в Краснодаре.
© Depositphotos / CandyBoxImagesГеодезические съемки
Геодезические съемки
© Depositphotos / CandyBoxImages
Геодезические съемки
"Делать съемку рельефа вручную геодезическими приборами – трудоемко, долго и затратно. Например, работы в одном небольшом селе раньше занимали порядка пяти дней. Теперь все то же самое мы можем сделать за один день", – рассказывает бизнесмен.
По словам Хизриева, подобные лазеры в геодезии применяются давно, но раньше устройства были дорогими и громоздкими. Их могли позволить себе только крупные компании. А благодаря появлению беспилотников и новым разработкам, сканеры стали меньше и дешевле.

"В 2020 году в Дагестане будет продолжаться реализация программы "Чистая вода", планируется обеспечить водой населенные пункты, где раньше было плохое водоснабжение. Сроки короткие, условия сложные, горные. С помощью сканера мы сможем сделать все в кратчайшее время. К тому же продолжим работы и по исследованию мест, которые могут быть затоплены", – заключил Хизриев.

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МСП БанкСеверный КавказДагестанОбщество
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